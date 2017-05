Dit willen NAVO-leiders Trump op het hart drukken in Brussel

Tijdens de NAVO-top in Brussel donderdag willen de andere regeringsleiders de Amerikaanse president Donald Trump één ding meegeven. Ze willen dat hij zijn openlijke steun betuigt aan de militaire alliantie.

Tijdens zijn verkiezingscampagne noemde Trump de NAVO nog een ‘achterhaalde organisatie’, woorden waar hij later enigszins op terugkwam.

Aanwezige leiders

De Duitse bondskanselier Angela Merkel zei woensdag dat de NAVO centraal staat in de veiligheid van het Westen. ‘Ik ben blij dat alle NAVO-lidstaten zullen onderstrepen dat de NAVO de centrale pijler is van onze gemeenschappelijke veiligheid,’ aldus Merkel.

Ook andere aanwezigen spraken zich uit. ‘Ik weet zeker dat de NAVO een sleutelrol kan blijven vervullen bij onze veiligheid en defensie, onder een constructief leiderschap van president Trump,’ zei de Estse premier Juri Ratas, bij aankomst op de top. De Belgische premier Charles Michel, die woensdag al een kortstondige ontmoeting had met Trump, zei dat het tijd was om de ‘waarden van de vrije wereld’ te verdedigen.

Kritiek over defensiebudget

Trump leverde meermaals stevige kritiek op zijn NAVO-bondgenoten, omdat zij niet voldoen aan de NAVO-norm van 2 procent. Hij hekelde herhaaldelijk het feit dat de Amerikanen steevast de hoogste bijdrage leveren aan de alliantie. Amerika is goed voor zo’n 70 procent van het NAVO-budget, en ook onder de regering van de voormalige president Barack Obama werden Europese lidstaten opgeroepen hun bijdrage op te schroeven.

Tijdens zijn bezoek aan het NAVO-hoofdkwartier, onthulde Trump ook nog een monument voor de 9/11-aanslagen. Daar verklaarde hij dat de NAVO-lidstaten echt hun uitgaven moeten opschroeven. Volgens hem is 2 procent gezien de huidige ‘kwaadaardige dreigingen het absolute minimum’. 23 NAVO-landen zijn de Amerikaanse belastingbetaler enorme bedragen verschuldigd, omdat ze de VS hebben laten opdraaien voor de collectieve veiligheid. Ze moeten hun ‘chronisch wanbetalen’ goedmaken, aldus Trump. Nederland besteedt minder dan 1,2 procent van het bbp aan defensie.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson verklaarde eerder op de dag al dat Trump de druk om te voldoen aan de NAVO-norm zou opvoeren. Volgens Tillerson wil Trump graag dat de NAVO zich collectief voegt bij de strijd tegen terreurbeweging Islamitische Staat (IS). Dat is een handreiking die woensdag al werd gedaan, toen de NAVO besloot zich als geheel te voegen bij de internationale coalitie tegen IS. De individuele lidstaten waren allen al lid van de coalitie, dus die handreiking is vooral symbolisch.