Emmanuel Macron: EU moet echt hervormen, want anders…

De Franse presidentskandidaat Emmanuel Macron geldt als pro-EU en als iemand die graag wil hervormen. Niet alleen het vastgeroeste Frankrijk, zegt Macron, ook de Europese Unie moet eraan geloven. Want als ‘Brussel’ doorgaat op de ingeslagen weg, kunnen de gevolgen ingrijpend zijn.

‘De EU moet echt hervormen, anders dreigt een Frexit,’ zegt Macron (39) in de laatste campagneweek. Zondag is de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen. Daarin neemt Macron het op tegen Marine Le Pen van het Front National. Le Pen laat een luid en duidelijk anti-EU-geluid horen en beloofde al een referendum over een Frexit, het Franse equivalent van de Brexit.

Verraad

Macron ziet dat niet zitten, maar waarschuwt wel voor dit scenario. ‘Gedurende deze campagne heb ik de hele tijd het Europese idee verdedigd, omdat ik denk dat de EU extreem belangrijk is voor het Franse volk en voor de plek van ons land in een gemondialiseerde wereld,’ zegt de liberale politicus tegen de BBC. ‘Maar tegelijkertijd moeten we oog hebben voor de mensen die extreem boos en ongeduldig zijn. Het disfunctioneren van de EU kan zo niet langer.’

Het zou volgens Macron zelfs ‘verraad’ zijn als hij de EU toestaat om op dezelfde weg door te gaan. ‘Dat wil ik niet,’ zegt hij, ‘want anders hebben we straks toch nog Marine Le Pen aan het roer, met als consequentie een Frexit.’ Zowel Macron als Le Pen probeert een grote groep zwevende kiezers aan te spreken, voor wie deze tweede ronde veelal een keuze is tussen twee kwaden. Veel twijfelende kiezers zouden kunnen besluiten om thuis te blijven.

Bezoek aan Holocaust-monument

Le Pen en Macron azen allebei op de aanhang van de zeer linkse Jean-Luc Mélenchon (19 procent) en de eveneens afgevallen conservatieve kandidaat François Fillon (19 procent). Fillon riep na zijn verlies in de eerste ronde zijn supporters op om op Macron te stemmen, om Le Pen toch vooral uit het Élysée te houden. Mélenchon, die met Le Pen een anti-mondialiseringsagenda deelt, sprak zich nog niet uit. In de peilingen staat Macron op 60 procent, tegenover 40 procent voor Le Pen.

De presidentskandidaten brachten zondag ieder afzonderlijk een bezoek aan een Holocaust-monument. Macron bezocht het Mémorial de la Shoah in Parijs, terwijl Le Pen – in alle stilte – een bezoek bracht aan een Holocaust-monument in Marseille. Een campagnemedewerker zette later foto’s van de herdenking op Twitter.

Le Pen beging onlangs een gevoelige fout in een tv-programma. Ze zei dat Frankrijk niet verantwoordelijk is voor de Jodenrazzia’s in de Tweede Wereldoorlog. Een ernstige historische faux pas. Vrijdag moest de tijdelijk voorzitter van Front National, Jean-François Jalkh, het veld ruimen nadat zeventien jaar oude uitspraken over gaskamers opnieuw de publiciteit haalden.