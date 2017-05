Franse Joden vieren verlies Le Pen

De Frans-Joodse gemeenschap is zeer tevreden over het verkiezingsresultaat. ‘Haat en extremisme zijn verslagen.’ Toch maken de Franse Joden zich zorgen over de toekomst.

Volgens Dov Maimon, hoofd van het Jewish People Policy Institute in Jeruzalem, is de Frans-Joodse gemeenschap positief gestemd. ‘Ze zijn erg blij met het resultaat, zij wilden niet dat Le Pen zou winnen. Misschien stemde 5 à 10 procent op haar, maar 90 procent was tegen Le Pen, en terecht.’

Moshe Kantor, voorzitter van het European Jewish Congress, noemt het verlies van Front National-leider Le Pen ‘een overwinning op haat en extremisme’. Geheel gerustgesteld is Kantor niet. ‘De steun voor extreem-rechtse partijen in Europa is nog veel te groot.’

‘Stop de Haat’

Hassen Chalghoumi, imam aan de Drancy-moskee in Seine-Saint-Denis, roept op tot eenheid. De imam begon samen met Joodse organisaties een initiatief genaamd ‘Stop de Haat’, dat mensen aanmoedigde op de sociaal-liberaal Emmanuel Macron te stemmen óf helemaal niet te stemmen.

De Franse Joden verzetten zich tegen Le Pen om diverse redenen. De Front National-leider streeft seculiere waarden na, zoals een verbod op ritueel slachten: volgens haar moet zowel halal als koosjer slachten per direct worden verboden. Daarnaast pleit Le Pen voor een ban op religieuze klederdracht in de publieke ruimte. In 2010 verbood Frankrijk het dragen van een burqa. Als het aan Le Pen ligt, gaat dit ook gelden voor hoofddoeken, keppeltjes en kruisjes.

Overtuigd multiculturalist

Toch hebben de Franse Joden ook hun twijfels over Macron. Er bestaat onduidelijkheid over zijn buitenlands beleid, in het bijzonder de Frans-Israëlische betrekkingen. Sommige bondgenoten van Macron koesteren pro-Palestijnse sentimenten en ook dat baart zorgen. Bovendien vragen de Franse Joden zich af of Macron – een overtuigd multiculturalist – wel waakzaam genoeg is voor het antisemitisme onder Franse moslims.