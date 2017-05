‘Geheime informatie Trump kwam van Israël’

De geheime informatie die de Amerikaanse president Donald Trump zou hebben gedeeld met de Russen was afkomstig van Israël, meldt een aantal Amerikaanse media op basis van verklaringen van anonieme Amerikaanse functionarissen.

Israël bevestigt de lezing niet, en het Witte Huis wil geen verdere informatie geven, meldt onder meer The Atlantic.

Minister en ambassadeur

Mocht het kloppen, dan kan het ernstige gevolgen hebben voor de relatie tussen de Verenigde Staten en Israël. De informatie kan door Rusland dan namelijk weer worden doorgespeeld aan zijn bondgenoot Iran, een gezworen vijand van Israël.

Trump is onder vuur komen te liggen door het verhaal dat The Washington Post maandag publiceerde. De krant schreef dat hij zeer geheime informatie zou hebben vrijgegeven in een gesprek met onder anderen de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov en de Russische ambassadeur in Amerika Sergej Kislyak.

Minister Lavrov was vorige week op bezoek in Washington. Het was zijn eerste bezoek aan het Witte Huis sinds Donald Trump president van Amerika is. Ook de Russische ambassadeur Sergej Kislyak was bij het gesprek aanwezig. Volgens beide partijen was de sfeer goed. ‘Met Trump kunnen we zakendoen,’ zei Lavrov na afloop.

Gevoelige informatie

Trump zou informatie over terreurbeweging Islamitische Staat (IS) hebben onthuld. Het zou gaan over de dreiging van IS om aanslagen te plegen met behulp van laptops met explosieven in vliegtuigen. De informatie was dermate gevoelig, dat zelfs Amerikaanse bondgenoten in de coalitie tegen IS niet waren ingelicht.

De Amerikaanse president reageerde dinsdag op Twitter op de kwestie. Hij liet weten dat hij het recht heeft om inlichtingen te delen met de Russen. Trump wil dat de Russen zich harder inzetten in de strijd tegen IS, en het verstrekken van inlichtingen zou hen daarbij helpen.