Guy Verhofstadt: Britten moeten de rekening betalen

Het betalen van de Brexitrekening is in het belang van de Britse handelsreputatie. Dat schrijft Guy Verhofstadt in een ingezonden brief in het Britse dagblad Financial Times. Ook roept de leider van de Liberale ALDE-fractie op tot redelijkheid en kalmte.

Verhofstadt pleit voor een overeenkomst tussen het Verenigd Koninkrijk en het continent. In de ingezonden brief zegt hij dat de Britten wel de rekening moeten betalen. ‘De gesprekken over de financiële afhandeling zullen moeilijk worden. Maar de EU zal niet proberen om de Britten te straffen. We zijn niet van plan om één euro meer te vragen dan noodzakelijk.’

Brexitrekening

Over de hoogte van die rekening lopen de meningen uiteen. ‘De EU en Groot-Brittannië zijn allerlei gezamenlijke verplichtingen aangegaan,’ zei de Franse Brexitonderhandelaar Michel Barnier vorige week. De vertrekregeling maakt daarvan deel uit. In Brussel wordt gesproken over bedragen tussen de 55 en 80 miljard euro, maar daar ging Barnier niet op in. ‘Het wordt in elk geval geen blanco cheque,’ aldus de onderhandelaar. Hij stelt voor dat het Europese Hof van Justitie erop toeziet dat de scheiding ordentelijk verloopt.

De Britse onderhandelaar David Davis heeft een heel ander beeld van hoe de zaken moeten verlopen. Hij zei woensdag dat de regering van de Britse premier Theresa May niet van plan is te betalen als er niet ook een handelsovereenkomst wordt bereikt. De Britten willen de toegang tot de interne markt van de EU behouden. Als geen van de partijen toegeeft, zal de vertrekregeling tot een patstelling leiden.

Positiever dan Juncker

Opmerkelijk is ook dat Verhofstadt een positiever standpunt inneemt dan voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker. Verhofstadt denkt dat de kans op een akkoord met de Britten groot is, zolang beide partijen maar redelijk blijven. Juncker daarentegen verklaarde na een etentje met Theresa May zeer sceptisch te zijn over een deal tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Een uitspraak die hem op een berisping kwam te staan van Angela Merkel.

Verhofstadt noemt het voorbarig om conclusies te trekken tot de Britse verkiezingen zijn gehouden. Pas na de verkiezingen op 8 juni komt het Verenigd Koninkrijk met een eisenpakket. Kort daarop zullen de onderhandelingen van start gaan.