Hanengevecht om het Elysée: Macron en Le Pen in debat

Marine Le Pen gaat vol in de aanval tegen haar rivaal Emmanuel Macron. Vandaag gaan de twee kandidaten in de tweede ronde van de Franse Presidentsverkiezingen met elkaar in debat op de Franse televisie.

Gewapend met een zalvende glimlach gaat Marine Le Pen er direct hard in: ‘Het masker is gevallen,’ zegt ze over Emmanuel Macron. Ze schildert haar concurrent af als de erfgenaam van de regering van president François Hollande. In plaats van in te gaan op de inhoud van haar programma, verwijt ze Macron een voortzetting te zijn van het oude beleid. Macron reageert daar gevat op: ‘U heeft het alleen maar over het verleden en over wat er mis is gegaan, maar niet over ideeën. Het Franse volk ziet dat.’

Maar ook Le Pen weet dat te pareren. ´U probeert een spelletje van meester en leerling met mij te spelen, en dat bevalt me helemaal niet.´ Voortdurend probeert ze Macron uit zijn evenwicht te krijgen. Le Pen hoopt dat hij zijn geduld verliest en een fout maakt.

De gewone Fransman

Le Pen werpt zich direct op als voorvechter van de gewone Fransman. ‘Het gaat om het geld van de Fransman, het wordt tijd dat we dat geld teruggeven. Het geld dat weggegeven is aan de Europese Unie, de kosten van de immigratie.’ Le Pen wil eigen wetten een hogere status geven dan Europese wetten. Ook wil ze weer protectionisme instellen, om de Franse economie erbovenop te helpen.

Le Pen schildert Macron af als de man van het grote geld, die belangen van bedrijven dient, maar niet die van de Fransman. Macron dient haar fel van repliek: ‘Al veertig jaar probeert de familie Le Pen mee te doen aan de verkiezingen. Die familie interesseert me niet. U bent een defaitist. U zegt dat mondialisering te moeilijk is; de grenzen moeten dicht. We zijn een belangrijke kracht in de wereld. Ik wil de veranderingen doorvoeren.’

Werkloosheid

Macron wil banen creëren door Frankrijk aan te passen aan de nieuwe economie. Le Pen verwijt Macron niets gedaan te hebben aan de werkloosheid, toen hij nog minister van Economische Zaken was. ‘Vier jaar heeft Macron geprobeerd de werkloosheid aan te pakken. Dat is mislukt. De resultaten van het kabinet van Hollande wat betreft werkgelegenheid waren slecht. Macron was daar verantwoordelijk.’ Macron reageert geïrriteerd: ‘U heeft geen enkele plannen om de werkloosheid terug te brengen.’

‘Le Pen draagt bij aan terrorisme’

Macron wordt gevraagd hoe om te gaan met terrorisme. Macron zegt: ‘Een stem op Le Pen is een stem voor het terrorisme, daarmee wordt een stap gezet richting een burgeroorlog. Dat is wat de terroristen willen.’ Le Pen: ‘Radicalisering moet aangepakt worden in de rechtszaal. Radicalen maken gebruik van de welwillendheid van onze lokale politici, die een oogje toeknijpen in banlieues, in ruil voor stemmen. De prijs van radicale islam zijn we al aan het betalen, en het is een hoge prijs.’