´Het is te laat voor een preventieve aanval’

Noord-Korea heeft opnieuw een testlancering gedaan. Dit keer met een scudraket. In 2017 werden er al twaalf tests uitgevoerd. Volgens Remco Breuker, hoogleraar Koreastudies aan de Universiteit Leiden, verslapt de aandacht ‘ten onrechte’.

‘Wat me opvalt, is de naïviteit waarmee op deze rakettests wordt gereageerd. Noord-Korea wordt consequent onderschat. Ten onrechte. Er wordt met verschillende soorten raketten getest. Dat toont aan dat er serieus aan de technologie wordt gesleuteld. De enige manier om een succesvol kernwapenprogramma te beginnen, is namelijk om uitvoerig te testen.’

NK anti aircraft missiles fired – Kim Jong Un attended. pic.twitter.com/46d31RBpaf — Tal Inbar (@inbarspace) 28 mei 2017

De scudraket belandde in de Japanse Zee, in vaargebied dat economisch gezien aan Japan toebehoort. Toch is van de acute oorlogsdreiging die in april een hoogtepunt naderde, geen sprake meer. Voor de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is dat gunstig, zegt Breuker: ‘De diplomatieke spanning is afgelopen maand afgenomen, maar de dreiging neemt alleen maar toe. Als je de rakettests in een bredere context plaatst, zie je dat Noord-Korea één doel heeft, de “eindoverwinning” waarbij het Koreaanse schiereiland onder het Noord-Koreaanse regime verenigd wordt. Daar moeten we niet naïef over zijn.’

Zijn de tests met raketten een manier om aandacht op te eisen?

‘Ik geloof niet in de analyse dat de tests voornamelijk zijn bedoeld als provocatie. Er zijn namelijk veel goedkopere manieren om buurlanden te provoceren. Voor een provocatie is een nucleaire test of raketlancering ontzettend duur. Als Noord-Korea langeafstandsraketten kan maken, zal het land die gebruiken om de Verenigde Staten op afstand te houden in geval van verdere Noord-Koreaanse provocaties: als afschrikmiddel. Geen enkele president zal ooit het risico aandurven dat de Westkust van Amerika door een kernraket wordt getroffen.’

Is er een manier waarop een oorlog kan worden voorkomen?

‘Mogelijkheden om deze crisis te keren, zie ik niet. Als Noord-Korea afstand doet van de kernwapens, zal Kim Jong-un net zo eindigen als Muammar al-Khaddafi in Libië. Dat weet hij. Ik vrees dat het te laat is voor een preventieve aanval; het is niet om in één klap het Noord-Koreaanse arsenaal te vernietigen. Mocht het tot een oorlog komen, dan heeft dat rampzalige gevolgen voor de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel.’

‘Ook heeft het geen zin om te proberen de economie te liberaliseren. Pogingen daartoe getuigen van grensoverschrijdende naïviteit. Het regime zal dat nooit toestaan. Het is dus zaak om alle geldkranen dicht te draaien, en alle handel met Noord-Korea te stoppen. Daarmee kunnen we het proces in elk geval vertragen.’