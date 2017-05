Het Philadelphia van Benjamin Franklin

Voor liefhebbers van Benjamin Franklin is Philadelphia de perfecte plek. De stad is één groot eerbetoon aan de journalist, diplomaat, uitvinder en founding father.

Franklin (1706-1790) werd geboren in Boston, maar liep in zijn tienerjaren weg van huis. Hij kwam terecht in Philadelphia, de stad die hem nu omarmt als een van de bekendste en invloedrijkste Amerikanen van zijn generatie.

Franklin begon op jonge leeftijd een drukkerij in Philadelphia, een vak dat hij leerde van zijn oudere broer. Benjamin produceerde er The Pennsylvania Gazette, spoedig de populairste krant van de koloniën, en het commerciële succes Poor Richard’s Almanac. Zijn print shop is nagemaakt in de binnenstad, waar bezoekers kunnen zien hoe kranten vroeger met de hand werden gedrukt. De medewerkers zeggen het niet altijd, maar de oude kranten zijn voor een paar dollar te koop – als ze al droog zijn tenminste.

Machtig politicus

Niet ver van de drukkerij staat een museum gewijd aan Franklin. De ondergronds gehuisveste instelling biedt een overzicht van zijn leven, onder meer door getuigenissen van generatiegenoten. Franklin werd een van de eerste nationaal bekende Amerikanen, onder meer door zijn vele succesvolle ideeën als uitvinder. Franklin vergrootte de kennis over elektriciteit en kwam met versies van de open haard en bifocale brillenglazen die tot op de dag van vandaag worden gebruikt.

Maar het museum, gevestigd onder de plek waar Franklins huis ooit stond,

herinnert de bezoekers vooral aan zijn – grote – politieke invloed. Franklin gebruikte zijn uitgeverij om de Britse Koning te kritiseren, was een ondertekenaar van de Onafhankelijk-

heidsverklaring en wist als eerste Amerikaanse ambassadeur in Frankrijk overzeese steun te verkrijgen voor de revolutionaire oorlog.

Eenmaal terug in Philadelphia bemoeide hij zich – ondanks zijn snel verslechterende gezondheid – met de Grondwet. In het Grondwetsmuseum is speciale aandacht voor de rol van Franklin, die openlijk twijfelde over de vraag of de Constitution bijvoorbeeld de slavernij zou kunnen oplossen. Hij besloot het document toch te ondertekenen. Zijn standbeeld in het museum is zeer populair bij de bezoekers.

Franklin is overal

Franklin deed nog veel meer om in de geschiedenisboeken te komen – zo veel dat het nauwelijks voor te stellen is. Hij richtte de brandweer in de stad op, de eerste openbare bibliotheek, een universiteit en Pennsylvania Hospital, een van de oudste ziekenhuizen van het land. Het maakt weinig uit hoe bezoekers door de binnenstad lopen, de gebouwen waar Franklins naam aan verbonden is, zijn niet te missen. Voor wie alle Franklin-hoogtepunten wil meepikken, biedt het Independence Visitor Center speciale wandelroutes aan.

Franklin ligt – uiteraard – begraven in Philadelphia. Zijn graf is bezaaid met muntjes – de oogst van zijn bekende uitspraak ‘een cent bespaard, is een cent verdiend’. De kerk die de begraafplaats onderhoudt, zegt elk jaar meer dan 5.000 dollar aan ‘donaties’ van de grafsteen te halen. Extra donaties, groter dan een paar cent, zijn overigens welkom: de grafsteen is door alle gegooi met muntgeld flink beschadigd.