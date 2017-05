Hoe Jared Kushner heimelijk NAFTA redde

Jared Kushner, politiek adviseur van de Amerikaanse president Donald Trump, nam heimelijk contact op met de Canadese president Justin Trudeau. Zo wilde hij achter Trumps rug om het NAFTA-handelsverdrag redden.

Volgens het Canadese dagblad National Post zou Kushner Trudeau hebben verzocht op Trump in te praten. De Amerikaanse president stond op het punt uit het North American Free Trade Agreement (NAFTA) te stappen, een vrijhandelsverdrag tussen de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

Frictie in het Trump-kamp

Kushners ongebruikelijke werkwijze had succes. In een verklaring stelde het Witte Huis dat NAFTA weliswaar zal worden heronderhandeld, maar dat de Verenigde Staten het verdrag niet opschorten. Het telefoongesprek kwam net op tijd. Trumps adviseurs Peter Navarro en Steve Bannon hadden al een presidentieel decreet opgesteld dat de Amerikaanse uittreding in gang zou zetten.

Het is een nieuw hoofdstuk in de groeiende frictie in het Trump-kamp. Enerzijds is er de rechtse chef-strateeg Bannon, anderzijds is er de gematigde Kushner, Trumps schoonzoon. Volgens welingelichte bronnen zouden de twee vertrouwelingen geregeld botsen, vooral over immigratie, de gezondheidszorg, belastingen en handel.

Trump staat bekend als fel gekant tegen handelsverdragen. Tijdens zijn verkiezingscampagne noemde hij NAFTA ‘het slechtste handelsverdrag uit de geschiedenis van ons land’. Het verdrag, dat in 1994 werd ondertekend door oud-president Bill Clinton, maakte een einde aan het gros van de handelsbarrières tussen de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

Harde retoriek

Volgens Clinton zou NAFTA 200.000 banen per jaar creëren, maar het tegenovergestelde bleek waar: ruim 1 miljoen banen gingen verloren. Vooral de maakindustrie werd zwaar getroffen. Trump zei opnieuw te willen onderhandelen over het verdrag, of het verdrag te zullen opschorten. Door zijn harde retoriek jegens NAFTA won hij aan populariteit onder de Amerikaanse arbeidersklasse.

Voorlopig blijft NAFTA in zijn huidige vorm bestaan. Hoewel Canada en Mexico bereid zijn opnieuw te onderhandelen, is het een tijdrovend en intensief proces. Naast de onderhandelingen met de buurlanden moet Trump ook het Amerikaanse Congres aan zijn kant zien te krijgen.