Hollande: ‘Ik had deze verkiezingen best kunnen winnen’

Scheidend president François Hollande had de indruk dat hij best een tweede keer had kunnen winnen, als hij het had geambieerd. In de laatste week van zijn termijn als president geeft Hollande een openhartig interview in het Franse tijdschrift l´Obs.

Hollande doet uit dat doeken dat hij, als hij mee had gedaan, de verkiezingen had kunnen winnen. De centrum-rechtse Les Républicains waren zwak. Zich niet kandideren, voelde als een bevrijding, zegt hij in het laatste interview als Frans staatshoofd. ‘Een verlenging van mijn termijn, zou opnieuw vijf jaar permanente onrust hebben betekend, vijf jaar zonder privéleven en vijf jaar zonder vrijheid,’ zegt hij. Hollande is de eerste Franse president die zich niet herverkiesbaar heeft gesteld.

Hollande spreekt ook over de eenzaamheid die gepaard gaat met het leiden van de Franse republiek, die getroffen werd door terroristische aanslagen: ‘Ik werd omringd door de dood, zegt Hollande. ‘De dood, de dood, de dood. De dood van onschuldigen, de dood van agenten, de dood van militairen.’

‘Monsieur normal’

De president, die absoluut niet populair was, en laatdunkend ‘Monsieur normal’ genoemd werd, zegt hierover. ‘Direct zag ik dat de Fransen terugverlangden naar een president als Mitterrand (President van 1981 tot 1995 red.), dat ze en mysterieuze, stille en onbereikbare leider wilden. Maar dit was niet mijn stijl, en Mitterrand is niet mijn tijdgenoot.

Hollande geeft toe dat hij niet de president is geworden die het land heeft weten te overtuigen, laat staan verbinden. Toch weet hij te stellen dat hij niet gehaat werd, zoals bij sommige van zijn voorgangers wel het geval was. De partij van François Hollande, de Parti Socialiste, werd tijdens de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen vernietigend verslagen. De sociaal-democraten haalden slechts 6 procent van de stemmen.

Nu schaart de Franse president zich achter de leider van En Marche, Emmanuel Macron. Diezelfde Macron was twee jaar minister van Econonische Zaken in de regering van Hollande. Macron verliet voortijdig de regering, omdat hij zich niet kon vinden in het beleid van Hollande.