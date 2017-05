Iran: ‘Trump speelt toneelstukje met de Arabieren’

De toespraak van de Amerikaanse president Donald Trump in Saoedi-Arabië was niet meer dan een maskerade. Dat zegt Iraanse president Hassan Rohani, die vandaag voor het eerst sinds zijn herverkiezing een persconferentie hield.

Rohani zegt dat de felle toespraak van Trump ‘alleen maar toneel is, zonder enig praktisch of politiek nut’. Dit meldt persbureau AFP. Hiermee pareert hij de kritiek die Trump leverde aan het adres van Iran. Trump zei in Riyad dat Iran verantwoordelijk was voor de instabiliteit van het Midden-Oosten. Rohani ontkent dit, en stelt dat hij zowel de Iraakse als de Syrische regering steunt, die beide de wapens tegen IS opgenomen hebben.

De Iraanse president Hassan Rohani boekte afgelopen weekend een belangrijke overwinning op zijn conservatieve rivalen. Hij liet fijntjes weten dat het Midden-Oostenbeleid van de Verenigde Staten bezaaid was met mislukkingen: ‘Toen ze Afghanistan aanvielen, maakten ze een fout. Toen ze Irak aanvielen, maakten ze een fout. Toen ze ons sancties oplegden, maakten ze een fout. Alleen de nucleaire deal in 2015 leidde tot enig succes.’ Die nucleaire deal werd gesloten door Barack Obama.

Te instabiel

Over de regering van Obama’s opvolger Trump zegt Rohani dat die te instabiel is om er een helder oordeel over te kunnen formuleren. Iran blijft tests uitvoeren met raketten, zegt de president, ‘die raketten zijn ter verdediging, en niet voor offensieve doeleinden.’

Ook laat Rohani weten dat het pact tussen Amerika en Saoedi-Arabië tegen terrorisme niets voorstelt: ‘Terrorisme bestrijd je niet door miljarden dollars over te maken aan een bondgenoot.’ De miljardendeal tussen de Verenigde Staten en Saoedi-Arabië bespotte hij, door te suggereren dat het Arabisch smartengeld is voor de aanvallen op 11 september. Osama Bin Laden was een Arabisch staatsburger.