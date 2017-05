Is ‘America Great Again’, na 100 dagen Trump?

De Amerikaanse president Donald Trump blijft een onvoorspelbaar fenomeen. Woensdagavond evalueerde een volle Rode Hoed in Amsterdam de eerste honderd dagen van de nieuwbakken president tijdens de vierde editie van American Dreamers.

De avond werd geleid door journalist en presentator Hella Hueck, die begint met een kleine rondvraag in de zaal over welk cijfer de aanwezigen Trump geeft. ‘Hij geeft zichzelf een 10,’ vertelt ze, nadat vrijwel niemand Trump hoger dan een 6 heeft gegund.

Volharding

Het inhoudelijke deel wordt afgetrapt door Koen Petersen, amerikanist en auteur van Einddoel Witte Huis. Wanneer er nu verkiezingen worden gehouden, zou Trump ongeveer dezelfde uitslag boeken als in november, aldus Petersen. ‘Meestal zie je in de eerste honderd dagen allerlei bewegingen in de peilingen, maar nu volharden mensen in hun keus.’

Wat maakt Trump bijzonder? Anders dan andere presidenten, voelt Trump niet de behoefte om een wit voetje te halen bij de pers. Integendeel, met zijn uitspraken over ‘fake news media’ maakt hij handig gebruik van het wantrouwen dat de doorsnee Amerikaan heeft in instituties. Door te schelden op de pers, verenigt hij 80 procent van de Amerikanen achter zich. Tweederde van de Amerikanen vindt namelijk dat de pers veel te links – of te Democratisch – georiënteerd is.

Volgens @koenpetersen is er meer kans dat een eventuele impeachment voortkomt uit Trumps verleden in NY vastgoedwereld, dan door ‘Rusland’ pic.twitter.com/zQ0FKCzwaC — American Dreamers (@AmDreamers2017) 3 mei 2017

Banenmaker

De tweede spreker is Wouter Paardekooper, voorzitter van de Nederlandse tak van de American Chamber of Commerce. Hij weidt uit over het belang van Amerikaanse bedrijven voor de Nederlandse economie. ‘Amerikaanse bedrijven zorgen in Nederland voor zo’n vijfhonderdduizend banen.’ Denk daarbij aan het hoofdkantoor van Nike in Hilversum en Coca-Cola in Rotterdam.

Tijdens zijn presentatie doet hij nog een interessante uitspraak: hij verwacht dat Trump niet verder komt dan een ‘minimale wijziging’ van het belastingstelsel, een van zijn verkiezingsbeloftes. Paardekooper verwacht wel dat Trump zijn kleine aanpassing groots zal presenteren.

Asskicker

Via Skype werd er een (waaierige) live-verbinding gemaakt met Amerika-correspondent Michiel Vos in New York. Vos vertelde waarom veel Amerikanen Trump waarderen: ‘Ze zijn op zoek naar een echte leider, a leader with balls! Een asskicker.’ Ook hij stipt de afkeer van het establishment bij veel Amerikanen aan: ‘Voor de gewone man is Trump de ultieme wraak op het systeem.’

Het inhoudelijke deel van de avond werd afgesloten met een debat tussen Kirsten Verdel – auteur van Van Rotterdam naar het Witte Huis – en Elsevier-columnist Arend Jan Boekestijn. Hoewel de stellingen prikkelend waren geformuleerd, is er van heel veel vuurwerk geen sprake. Het verschil tussen de sprekers wordt op het einde pas enigszins zichtbaar, als beiden Trump een cijfer moeten geven. Verdel geeft hem een 6- en Boekestijn is guller, met een 7.

Traditiegetrouw werd de avond afgesloten met de befaamde vlaggetjesquiz en een stand-up van Greg Shapiro.