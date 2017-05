IS claimt terreuraanslag op bussen met christenen

Terreurbeweging Islamitische Staat (IS) heeft de aanslag van vrijdag op twee bussen met koptische christenen in Egypte opgeëist. IS stuurde zaterdag een verklaring uit, waarin de aanslag wordt geclaimd.

Bij de aanslag in de Egyptische provincie al-Minya vielen zeker 29 doden.

Koptische minderheid

De christenen waren in bussen op weg naar het Sint Samuelklooster in de woestijn ten noordwesten van de stad al-Minya. Vanuit drie terreinwagens werden ze beschoten. In de regio al-Minya, ongeveer 220 kilometer ten zuiden van Caïro, is er een relatief grote koptisch christelijke minderheid.

Christenen in Egypte zijn een belangrijk doelwit van moslimextremisten. Begin april vielen door twee aanslagen in kerken in het noorden van het land meer dan 45 doden. Ook die aanslagen werden door IS geclaimd.

Christelijke feestdagen

De terreurgroep dreigde begin deze maand met meer aanslagen op christenen en westerlingen, vooral tijdens de maand van de ramadan. De ramadan ging vrijdag van start.

De aanslagen in april werden gepleegd op Palmzondag. Kopten in Egypte vieren ook Hemelvaart – waarschijnlijk werd de aanslag van vrijdag specifiek gepleegd op een christelijke feestdag.