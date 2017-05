Israël: Hamas probeert wereld te misleiden met ‘versoepeling’

De Palestijnse islamitische terreurbeweging Hamas zegt zijn houding tegenover Israël te willen versoepelen. In een nieuw beleidsdocument zou niet langer de vernietiging van de Joodse staat worden gepredikt. Israël is – op zijn zacht gezegd – sceptisch.

De opmerkelijke stap van Hamas, dat de scepter zwaait over de Gazastrook, heeft dan ook niet tot doel om de relaties met Israël te verbeteren.

Hamas wil betere betrekkingen met het Westen

In het herziene document wordt het Israëlische bestaansrecht nog altijd bestreden en blijft de steun voor ‘de gewapende strijd’ tegen de Joodse staat gewoon van kracht. Hamas lijkt zich vooral te richten op verbeterde relaties met de Arabische Golfstaten en Egypte.

De Palestijnse terreurbeweging zegt namelijk ook af te willen van de associatie met de Moslimbroederschap – de beweging die fel wordt bestreden door de Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi.

Maar ook met de westerse landen wil Hamas betere betrekkingen. In het Westen wordt Hamas beschouwd als terroristische organisatie, vanwege haar vijandige opstelling tegenover Israël.

Palestijnse overgangsstaat

Volgens Arabische bronnen zal Hamas, dat sinds 2007 de controle heeft over de Gazastrook, in het document opnemen dat het akkoord gaat met een Palestijnse overgangsstaat langs de grenzen van 1967. Toen veroverde Israël Gaza, de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem.

Israël trok zich, onder leiding van premier Ariel Sharon, in 2005 terug uit Gaza. Een toekomstige staat die Gaza, de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem langs de grenzen van 1967 omvat, is het doel van Hamas’ belangrijkste politieke rivaal, de Fatah-beweging.

Die wordt geleid door de Palestijnse president Mahmoud Abbas. Zijn Palestijnse Autoriteit heeft op die basis vredesbesprekingen gevoerd met Israël, hoewel de laatste ronde drie jaar geleden op niets uitliep. Abbas regeert in zijn hoofdkwartier in Ramallah over de Westelijke Jordaanoever.

Israël is niet onder de indruk

Het blijft overigens onduidelijk of het nieuwe document het convenant uit 1988 vervangt of wijzig: het convenant dat Israëls vernietiging eist. De Israëlische regering is in elk geval niet onder de indruk. Volgens premier Benjamin Netanyahu’s woordvoerder David Keyes probeert Hamas de wereld te misleiden. ‘Ze bouwen terreurtunnels en hebben duizenden raketten gelanceerd op Israëlische burgers. Dat is het echte Hamas,’ zegtKeyes tegen de Israëlische krant Jerusalem Post.

De minister van Binnenlandse Veiligheid Gilad Erdan voegde daar nog aan toe dat er eigenlijk maar weinig verandert. Hij spreekt van een pr-stunt. ‘Hamas blijft terreuracties promoten en Israëls bestaansrecht ontkennen.’ En goed voor de eigen bevolking in de Gazastrook zijn ze ook niet, zegt Erdan. ‘Ze gebruiken de mensen daar als menselijk schild.’ De terreurbeweging is verantwoordelijk voor het afvuren van raketten op Israëlisch grondgebied en pleegde in het verleden bloedige zelfmoordaanslagen.