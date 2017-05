‘EU niet achter lek gesprek met May’

Het is nooit de bedoeling geweest dat het gesprek tussen Jean-Claude Juncker en de Britse premier Theresa May werd uitgelekt. Volgens de voorzitter van de Europese Commissie was er sprake van een ‘serieuze fout’.

Eind april lekte een gesprek uit tussen Juncker en May. De voorzitter zou door zijn bezoek aan Londen ‘tien keer zo sceptisch’ zijn geworden.

Volgens Juncker leeft May (die hij ‘dwaas en waanzinnig’ noemde) ‘op een andere planeet’ en heeft de Britse regering totaal andere uitgangspunten voor ogen dan de Europese Unie zelf. EU-bronnen zeiden toentertijd bovendien dat de gesprekken ‘slecht, echt heel slecht’ waren verlopen.

De Britse regering wees direct naar Brussel: de assistent van Juncker zou het verslag van het gesprek opzettelijk hebben gelekt aan de media.

‘May is een taaie’

Tegen Duitse media zei Juncker maandagavond op een evenement dat zijn team niet verantwoordelijk was voor het lekken van het gesprek. ‘Een serieuze fout,’ aldus de voorzitter van de Europese Commissie.

Het lek zorgde voor onrust. Volgens May probeert Juncker de Britse verkiezingen op 8 juni te saboteren. De kritische uitspraken van Juncker kwamen hem zelfs op een standje van de Duitse bondskanselier Angela Merkel te staan.

Juncker zwakte het schandaal maandagavond af: ‘Ik kan prima omgaan met May. Ze is wel een taaie.’

Scheidingsrekening

Ook de uitgangspunten waarmee Juncker eind vorige maand naar Londen vertrok kwamen voortijdig naar buiten. De echte onderhandelingen over het Artikel 50-proces heeft May tactisch uitgesteld door vervroegde verkiezingen aan te kondigen, maar de Europese Unie (EU) wil haar uitgangspositie nu al duidelijk maken aan de Conservatieve regering.

Een van de belangrijkste en schrijnendste eisen die de Commissie stelt, is dat de Britten de inmiddels beruchte scheidingsrekening betalen – en wel in euro’s. De EU heeft van meet af aan stellig volgehouden dat de Britten moeten worden gestraft voor het verlaten van de Europese Unie. Er moet volgens Brussel een voorbeeld worden gesteld om andere EU-lidstaten af te schrikken, zodat de drempel voor het verlaten van de Unie hoger wordt.

Lees verder: met het mes tussen de tanden vertrok Juncker naar Londen. Deze Brexit-eisen stelt de Europese Commissie

‘EU bemoeit zich met verkiezingen’

Over een maand worden verkiezingen gehouden in Groot-Brittannië, die volledig in het teken staan van het Britse vertrek uit de Europese Unie. De Conservatieve regeringspartij houdt vol dat de Britten moeten kiezen tussen ‘sterk en stabiel’ leiderschap van May en een ‘chaotische coalitie’ onder Labour-leider Jeremy Corbyn, die historisch slecht presteert in de peilingen.

De Conservatieve partij van May hoopt aan macht te winnen door de verkiezingen, en zo een sterkere onderhandelingspositie voor zichzelf te creëren. Het lek – en opmerkingen van EU-onderhandelaar Michel Barnier over de scheidingsrekening – bewijst volgens May dat de EU de verkiezingen probeert te beïnvloeden.