Britse regering ontkent desastreus verlopen diner Juncker

De Britse regering ontkent dat het diner tussen de Britse premier Theresa May en de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker is uitgelopen op een fiasco. Bij het verlaten van 10 Downing Street zei Juncker: ‘Ik ben tien keer sceptischer dan toen ik hierheen kwam.’

Dit diner vond afgelopen zaterdag plaats. Volgens het Duitse dagblad Frankfurter Allgemeine Zeitung zou Juncker de Duitse bondskanselier Angela Merkel hebben gebeld en hebben gezegd dat Theresa May op een andere planeet leeft. May reageerde daar zondag op in The Andrew Marr Show: ‘Ik kom niet van een andere planeet.’

Tijdens het diner bespraken Juncker en May de aanstaande Brexit, de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Volgens andere aanwezigen bij het diner zijn er twee zaken waar Juncker en May een groot meningsverschil over hebben. De kosten van de Brexit, die de Europese Unie wil verhalen op het Verenigd Koninkrijk, en ten tweede de rechten van EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk.

‘Geen cent verschuldigd’

Volgens de Frankfurter Allgemeine Zeitung zou May hebben gezegd dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie geen cent is verschuldigd. De Europese Unie wil dat het Verenigd Koninkrijk opdraait voor alle kosten van de Brexit. Die kosten raamt de EU op zo’n 60 miljard euro.

May zou het vraagstuk over de rechten van EU-burgers binnen enkele weken willen oplossen, vlak na de verkiezingen op 8 juni. Op dit moment hebben EU-burgers die in het Verenigd Koninkrijk wonen voorrechten ten opzichte van burgers uit andere landen. Als het aan May ligt, worden die voorrechten opgeschort. Dit is Juncker tegen het zere been. Een woordvoerder van de Europese Commissie ontkent dat er afgelopen zaterdag moeilijkheden ontstonden, en sprak van een geslaagde bijeenkomst in een goede sfeer.

Comeback Tony Blair

Vandaag maakte oud-premier Tony Blair bekend dat hij zijn rentree maakt in de politiek. Blair wil deelnemen aan het maatschappelijk debat over de Brexit, mede omdat hij vindt dat de belangen van de sociaal-democraten niet goed worden behartigd door Labour-leider Jeremy Corbyn. In een interview met de Britse krant The Daily Mirror zegt Blair dat hij niet bang is vuile handen te maken.