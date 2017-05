Juncker: ‘Fransen hebben gat in de hand’

Daags na de overwinning van Emmanuel Macron tot president bemoeit Jean-Claude Juncker zich met de Franse begroting. De voorzitter van de Europese Commissie vindt dat Frankrijk structureel te veel geld uitgeeft.

Dat meldt persbureau AFP. Juncker deed deze uitspraken tijdens een boekpresentatie van de Duitse vicekanselier Sigmar Gabriel. ‘Met Frankrijk hebben we een wezenlijk probleem,’ zei de voorzitter, ‘De Fransen geven te veel geld uit aan de verkeerde dingen. Op de lange termijn zal dit niet goed aflopen.’

Juncker is ontevreden over de Franse begroting, die zelden tot nooit de 3-procentsnorm van het Stabiliteitspact heeft gehaald. ‘Duitsland voldoet daar wel aan, net als andere landen. Frankrijk moet zich daaraan aanpassen.’ De afgelopen jaren lukte het Frankrijk niet om zich aan die 3-procentsnorm te houden, en ook voor 2017 is de prognose somber.

Macron

Emmanuel Macron voerde campagne met de belofte om Frankrijk mee te laten doen aan het Stabiliteitspact. Om dit te halen, zou hij de komende vijf jaar 120.000 overheidsbanen willen schrappen. Dit zou een bezuiniging opleveren van 60 miljard euro.

Maandag liet Jean-Claude Juncker weten bijzonder blij te zijn met de verkiezing van Emmanuel Macron. Een kwartier na de eerste exitpoll had hij de nieuwe president al op het schild gehesen op Twitter. ‘Ik hoop u binnenkort te mogen ontmoeten,’ schrijft Juncker in een meegetwitterde brief.