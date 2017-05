Noord-Korea: China kan ´ernstige gevolgen´ verwachten bij sancties

De Noord-Koreaanse regering heeft bondgenoot China gewaarschuwd. China kan ‘ernstige gevolgen’ verwachten, als ze zich scharen achter extra sancties voor het stalinistische Noord-Korea.

Meer nieuws, elke dag in je inbox? Meld je aan voor Elseviers nieuwsbrief >>

Dit maakte het staatspersbureau in Pyongyang vandaag bekend. Het bericht is opvallend, omdat de Noord-Koreaanse regering doorgaans haar bondgenoot niet aanvalt. Nu zegt het persbureau: ‘Een serie absurde en roekeloze opmerkingen wordt nu elke dag gehoord uit China. Dat heeft in de huidige slechte situatie alleen meer spanning tot gevolg.’ Verder zegt het staatspersbureau nooit te zullen ‘smeken voor de vriendschap van China.’

Oproep tot redelijkheid

Gisteren maakte de Chinese regering nog bekend dat ze wilde bemiddelen tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten. China was blij met het aanbod van Donald Trump om met de Noord-Koreaanse president Kim Jong-un in gesprek te gaan.

De Amerikaanse president deed afgelopen maandag een poging tot toenadering. In een interview met het Amerikaanse persbureau Bloomberg, zei Trump: ‘Het zou een eer zijn om Kim Jong-un te ontmoeten. Natuurlijk moeten er wel veel maatregelen worden genomen, maar ik wil het best doen. De meeste politici zouden het natuurlijk nooit zeggen, maar ik zou het onder de juiste voorwaarden wel doen.’ Een dag eerder noemde Trump de dictator van Noord-Korea ‘a pretty smart cookie’.

Kim Jong-un ontmoette nog nooit een buitenlands staatshoofd. En nog nooit ontmoette een president van de Verenigde Staten de leider van Noord-Korea. De betrekkingen met Noord-Korea zijn de afgelopen weken zeer gespannen. Amerika wil niet dat Noord-Korea nog langer nucleaire langeafstandsraketten test, en vervoerde een antiraketschild naar Zuid-Korea. Dat raketschild is inmiddels operationeel.