‘Langeafstandswapens Noord-Korea kwestie van tijd’

Als Noord-Korea niet gestopt wordt, is het een kwestie van tijd voordat ze langeafstandsraketten maken die reiken tot de Amerikaanse westkust. Dat zegt Vincent Stewart van de Amerikaanse militaire inlichtingendienst vandaag bij een vergadering met de senaat.

Dit meldt persbureau Reuters. ‘Als Noord-Korea op de ingeslagen weg door zal gaan, slaagt het er uiteindelijk in om een kernwapen te creëren dat Amerika zal bereiken,’ zegt Stewart toen gevraagd werd in hoeverre het gevaar van een kernoorlog acuut is. ‘Het is niet goed te voorspellen wanneer ze precies tot deze technologie in staat zijn, maar het Noord-Koreaanse regime is vastberaden. Er komt een moment waarin dit onafwendbaar is.’

Opnieuw test met raketten

De vergadering werd bijeen geroepen toen Noord-Korea afgelopen weekend opnieuw een test deed. Dit gebeurde met een middellangeafstandsraket. Het is de tiende rakettest die door het stalinistische regime is gedaan sinds de Amerikaanse president Donald Trump aan de macht is.

Amerika dringt er bij China op aan om nieuwe sancties tegen de Noord-Koreaanse bondgenoot te steunen bij de VN Veiligheidsraad. De Noord-Koreaanse regering waarschuwde bondgenoot China voor ‘ernstige gevolgen’ als het zich schaart achter de nieuwe sancties.

Trump waarschuwde de Noord-Koreanen eerder om in te binden, en dreigde met een ‘groot, zeer groot conflict’. De Amerikanen gaven eerder al aan in het extreemste geval zich tot militaire middelen te richten, maar Trump zei wel de voorkeur te geven aan een diplomatieke oplossing.