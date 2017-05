Leger Irak trekt eindsprint tegen laatste IS-enclaves in Mosul

Het Iraakse leger zet zich schrap voor de eindsprint tegen terreurbeweging Islamitische Staat (IS) in Mosul. Zaterdag begonnen Iraakse troepen een offensief om de laatste bezette wijken van de miljoenenstad weer in handen te krijgen.

Vrijdag dropte de Iraakse luchtmacht opnieuw pamfletten boven de stad. Daarin werden burgers opgeroepen de betreffende wijken te verlaten.

Guerrillatactieken en gevangen burgers

Het Iraakse leger gooide eerder pamfletten over de stad uit om de bevolking te laten weten dat de strijd bijna gewonnen is en de hoop niet op te geven. Op de blaadjes worden mensen met klem afgeraden om met voertuigen de straat op te gaan, om te voorkomen dat ze voor IS-leden worden aangezien en onder vuur worden genomen.

IS maakt handig gebruik van het feit dat er nog tienduizenden burgers in de stad vastzitten, door guerrillatactieken in te zetten en sluipschutters tussen hen te positioneren, die de oprukkende Iraakse troepen moeten zien tegen te houden.

Het gebied dat nog beheerst wordt door IS-enclaves, omvat de Oude Stad van Mosul, waar ook de al-Nuri moskee staat. Die moskee heeft symbolische waarde, omdat dat de plek was waar zelfverklaard IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi in 2014 het zogenoemde ‘kalifaat’ in Syrië en Irak uitriep. Die moskee is tevens een belangrijk doelwit van de Iraakse regeringstroepen. Als de al-Nuri-moskee wordt heroverd, betekent dat niet alleen een strategische, maar ook een symbolische overwinning. Naast het gebied rondom de moskee, heeft de terreurgroep ook nog drie aangrenzende wijken in handen.

Optimisme bij Iraakse leger

Het Iraakse regeringsleger is optimistisch over de strijd tegen IS in Mosul. Twee weken geleden, toen de stad volledig omsingeld was, verklaarde een woordvoerder van het leger dat IS ‘zijn laatste adem uitblaast’ in de stad.

Het Iraakse leger opende in oktober vorig jaar de aanval op Mosul. Leden van speciale anti-terreureenheden (die werden getraind door de Amerikanen) zijn ter plaatse om het offensief te coördineren. De regering wilde IS in eerste instantie voor het begin van de ramadan uit de stad hebben verdreven, en de overwinning claimen. De ramadan is vrijdag begonnen, dus dat doel hebben ze net niet gehaald.