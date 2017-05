Macron claimt ‘zeer grote hack’, Franse kiescommissie bijeen

De Franse presidentskandidaat Emmanuel Macron is volgens zijn campagneteam slachtoffer geworden van een ‘zeer grote en gecoördineerde hack-operatie’. Daarbij zijn volgens de eerste inschatting van het team gestolen documenten, vermengd met nep-documenten, op internet gezet.

Het doel is volgens Macrons team duidelijk: de daders willen kort voor de tweede ronde van de presidentsverkiezingen zondag zijn campagne verstoren en ondermijnen door ‘twijfel te zaaien’ en ‘foute informatie’ te verspreiden.

Macron maakt zich weinig zorgen

Een gebruiker met de naam EMLEAKS plaatste zo’n negen gigabyte aan bestanden op de site Pastebin, waar documenten anoniem gedeeld kunnen worden. Het is nog onduidelijk wie schuil gaat achter die gebruikersnaam en of het gaat om authentieke mails. Ondanks de ernst van de situatie zegt het campagneteam zich over de inhoud van de documenten geen zorgen te maken.

Die zouden slechts de ‘normale manier waarop een presidentscampagne verloopt’ laten zien. Geen Clinton-achtige situaties dus, denken ze in Macrons campagneteam. Eerder zei de Franse liberale presidentskandidaat (39) al dat hackers het hadden voorzien op zijn campagneteam. Ook zouden Russische media het volgens Macron op hem hebben gemunt. Pers uit Rusland is niet welkom bij de campagne van zijn beweging En Marche!

Niemand mag reageren

Het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken wil niet reageren op berichten dat de campagne van presidentskandidaat Macron is gehackt: ‘Volgens de wet zijn de campagne-activiteiten om middernacht beëindigd.’ Functionarissen mogen zo kort voor de verkiezingen geen uitspraken meer doen die de uitkomst van de stembusgang kunnen beïnvloeden.

Ook geldt tot het sluiten van de stembussen op zondag een campagneverbod. Een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken liet dan ook weten dat andere departementen evenmin met een reactie komen. De commissie die toezicht houdt op de Franse presidentsverkiezingen, komt vandaag wel bijeen vanwege de vermeende hack.

Zondag neemt Macron het op tegen Marine Le Pen (Front National) in de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Hij staat er goed voor in de peilingen.