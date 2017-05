Maduro probeert bevolking te paaien met charmeoffensief

Bij de protesten in Venezuela, die elkaar in rap tempo opvolgen, vielen al 29 doden. De bevolking is woedend over de aanhoudende inflatie. President Nicolás Maduro hoopt met nieuwe maatregelen te voorkomen dat de protesten verder uit de hand lopen.

Tijdens het wekelijkse tv-programma Zondag met Maduro kondigde de Venezolaanse president gisteren een verhoging van het minimumloon aan, meldt Reuters. De loonsverhoging van 60 procent gaat vandaag in, op de Dag van de Arbeid. Het is al de derde keer dit jaar dat Maduro de lonen verhoogt, als deel van zijn charmeoffensief om de rust in het land te laten terugkeren. Ook de sociale huurwoningen die honderden gezinnen gisteren kregen toegewezen, maken daar deel van uit. Venezuela heeft nu 1,6 miljoen sociale huurwoningen, een programma dat onder Maduro’s voorganger Hugo Chávez begon.

Het Zuid-Amerikaanse land heeft ’s werelds hoogste inflatiecijfer, dat volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) dit jaar kan stijgen tot 720 procent, in 2018 zelfs tot meer dan 2.000 procent. Bij een dergelijke inflatie is de 60 procent loonsverhoging een druppel op een gloeiende plaat.

Lokale verkiezingen

Naast de loonsverhoging wil Maduro dit jaar alsnog de gouverneursverkiezingen houden die gepland stonden voor 2016, maar tot grote frustratie van de oppositie op de lange baan werden geschoven. Maduro vreest dat de oppositie met steun van de Verenigde Staten een coup wil plegen, vertelde hij in het tv-programma.

Protesten

Er wordt nog meer onrust verwacht op de Dag van de Arbeid. Zowel aanhangers van de oppositie als supporters van de regering hebben marsen en protesten aangekondigd.

Afgelopen week kwam een 20-jarige student om tijdens een traangasaanval. Bij protesten zijn de afgelopen maand al 29 mensen om het leven gekomen.