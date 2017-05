May opent aanval op Corbyn vanuit G7-top

Jeremy Corbyn is allerminst geschikt om de Britse premier te worden. Dat zegt Theresa May vanuit de G7-top in Taormina, op Sicilië. Ook maakt May van de G7-top gebruik om aan te sporen teruggekeerde Syriëgangers te vervolgen.

Corbyn bekritiseerde eerder vandaag de ‘war on terror’. Dat het leger nu ingezet is voor de binnenlandse veiligheid, is daar volgens Corbyn het bewijs van. Corbyn vindt dat er meer geld moet gaan naar de politie om terreur te bestrijden, en merkt op dat de militaire missies in het buitenland terrorisme hebben aangewakkerd.

Dit zorgde voor felle kritiek aan het adres van Jeremy Corbyn. Hij zou de terreuraanslag misbruiken voor campagnedoeleinden. Theresa May maakte gebruik van de persconferentie bij de G7 om te reageren: ´Tegen Corbyn wil ik helder zijn: er kan nooit een excuus bestaan voor terrorisme. De keuze bij de aanstaande verkiezingen wordt duidelijk: Corbyn is voor de baan van premier niet geschikt.’

Voorsprong slinkt

Intussen is de voorsprong die Theresa May in de peilingen had, flink geslonken. Volgens een recente peiling staat ze nog maar 5 procentpunten voor op Jeremy Corbyn; op het hoogtepunt had ze een voorsprong van ruim 20 procent. Dit meldt The Guardian. De dalende populariteit van May is zorgelijk voor de conservatieven, die plotseling nieuwe verkiezingen uitschreven om een groot mandaat te krijgen voor de Brexit.

Deze gang van zaken is vergelijkbaar met het uitschrijven van het brexitreferendum: David Cameron kondigde het referendum aan op het moment dat het ‘remain’-kamp hoog in de peilingen stond. Uiteindelijk won het ‘leave’-kamp. Voor May is het te hopen dat dit niet nog een keer gebeurt. De verkiezingen vinden plaats op 8 juni.