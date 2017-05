Dader aanslag is 22-jarige Libiër Salman Abedin

De dader van de zelfmoordaanslag in Manchester is de 22-jarige Libiër Salman Abedin. Dat heeft de Britse politie zojuist bekend gemaakt. Twee verdachten zijn gearresteerd, waaronder de broer van de dader.

Bij de aanslag kwamen 22 mensen om en vielen tientallen gewonden. IS heeft de zelfmoordaanslag op een concertzaal in Manchester opgeëist. De Britse premier Theresa May zegt dat de politie in Manchester denkt te weten wie de dader is.

Met het onthullen van de identiteit van de dader werd gewacht, omdat de autoriteiten eerst sluitend DNA-bewijs wilden hebben. Mogelijk gaat het om een bekende van de autoriteiten.

May sprak de Britten toe na de aanslag die maandagavond laat werd gepleegd in Manchester. Vlak na het concert van zangeres Ariana Grande ging een bom af in de Manchester Arena, de grootste concertzaal in Europa.

Voor Number 10, Downing Street, bevestigde May dat de explosie wordt beschouwd als aanslag. Tot nu toe zijn 23 doden gevallen (inclusief de dader), en 59 gewonden. ‘Veel van hen verkeren in levensgevaar,’ zei May dinsdag.

‘We zullen ons inzetten om de verwerpelijke ideologie achter deze aanslag te verslaan,’ aldus de premier. ‘Alle terroristische aanslagen zijn laffe aanvallen op onschuldige mensen, maar deze aanslag valt op vanwege zijn ziekmakende lafheid.’

May zou vandaag in het zuidwesten van het land een toespraak houden over de verkiezingscampagne, maar hield in plaats daarvan spoedberaad met ministers. De Britten gaan over iets meer dan twee weken naar de stembus, maar de campagne wordt zeker een dag stilgelegd.

Dinsdagmiddag werd een 23-jarige man aangehouden door de Britse politie in Manchester. Mogelijk was hij betrokken bij de aanslagen. Ook is een man opgepakt bij het winkelcentrum Arndale, waar ’s ochtends paniek uitbrak. De arrestatie van de tweede man heeft waarschijnlijk niets te maken met de aanslag, meldt Greater Manchester Police.

With regards to last night's incident at the Manchester arena, we can confirm we have arrested a 23-year-old man in South Manchester.



Delen van Manchester zijn ontruimd en afgezet. Voorlopig zal dat ook zo blijven, stelt May. Het Manchester Victoria Station is afgesloten, en inwoners van de stad worden opgeroepen weg te blijven uit de buurt van Manchester Arena.

IS-aanhangers bejubelen aanslag

IS heeft – na uren radiostilte – de aanslag opgeëist. Een soldaat van het ‘kalifaat’ zou de aanslag hebben gepleegd op de ‘Britse kruisvaarders in Manchester, om de religie van Allah te wreken’. In een statement hekelt de terreurgroep het ‘schaamteloze concert’.

IS staat erom bekend aanslagen snel op te eisen, ook als het netwerk van de organisatie niet nauw betrokken was bij de voorbereiding van de aanslag.

Mogelijk betreft het een ‘lone wolf’-aanslag, gepleegd door een sympathisant van een terroristische organisatie.

Op sociale media-kanalen van aanhangers van het ‘kalifaat’ vierden jihadisten gisteren al feest, en werd gesproken van ‘wraak’ voor de luchtaanvallen boven Syrië.

De bom – waarschijnlijk een spijkerbom – ging af in de foyer, dichtbij de ingang van de grote zaal in Manchester Arena, melden Britse media. Volgens de politie in Manchester gaat het om een zelfmoordaanslag. De autoriteiten gaan ervan uit dat de dader op eigen houtje handelde.

Eerste slachtoffers geïdenticifeerd

Het 18-jarige meisje Georgina Callander is geïdentificeerd als het eerste slachtoffer van de aanslag bij de Manchester Arena. Callander was een grote fan van zangeres Ariana Grande, bij wier concert maandagavond een bom afging.

Op Twitter plaatste Callander eerder een bericht aan Grande: ‘Kan niet wachten je morgen te zien!’ Twee jaar geleden nam Callander ook een foto met de popster. ‘Bedankt voor alles. Ik mis je,’ schreef de fan in 2015.

Vrienden van Callander schrijven rouwberichten op sociale media. ‘Aan mijn mooie beste vriendin, ik hoop dat je zult rusten mijn lieverd. Ik houd zo veel van je en ik zal je altijd missen,’ schrijft een vriendin op Twitter.

"This attack stands out for its appalling, sickening cowardice" – UK PM @Theresa_May

Ooggetuigen: ‘Overal lag bloed’

Ooggetuigen melden dat bezoekers van het concert over elkaar heen struikelden om bij de uitgang te komen. ‘Het gebeurde een paar seconden nadat het concert was afgelopen, Ariana was nog maar net van het podium af,’ zegt een ooggetuige (19) onder voorwaarde van anonimiteit tegen elsevier.nl.

‘Iedereen raakte in paniek, je hoorde overal meisjes schreeuwen. Iedereen deed er vervolgens alles aan om bij de uitgang te komen. Mensen werden massaal onder de voet gelopen.’

‘De arena was binnen een minuut leeg, zo leek het. En de hulpdiensten waren heel snel ter plaatse.’ Buiten de arena lag ‘overal bloed’. ‘Een man rende de arena binnen, op zoek naar zijn kinderen.’