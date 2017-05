May slijpt haar Brexit-messen na winst Macron

De nieuwe Franse president Emmanuel Macron belooft het de Britten niet makkelijk te maken tijdens de onderhandelingen over de Brexit, de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Maar het is ook niet de bedoeling ze te ‘straffen’, zegt zijn adviseur.

‘Niemand heeft baat bij een harde Brexit waarbij de banden compleet worden doorgesneden,’ zei Jean Pisani-Ferry, adviseur van Macron, maandag.

May wil kiezers geruststellen

‘Maar het zullen strenge onderhandelingen worden,’ waarschuwt hij. ‘Macron gelooft dat de Europese Unie deel van de oplossing is voor de problemen waar we vandaag mee te maken hebben.’

De Britse premier Theresa May probeert op haar beurt haar kiezers gerust te stellen na de winst van de pro-Europese Macron. Vooral de zogenoemde Le Touquet-overeenkomst tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk mag volgens haar niet in het geding komen. In die overeenkomst staat onder meer dat het Britse douaniers is toegestaan grenscontroles uit te voeren in de Franse havenplaats Calais, waar eerder een migrantenkamp voor grote overlast zorgde. Migranten gebruikten Calais als uitvalsbasis om via het Kanaal de oversteek naar Groot-Brittannië te maken.

Bedreigt Macron die overeenkomst? Dan zal May alles op alles zetten om hem op dat punt te bevechten, beloofde ze maandag. Ze benadrukte dat die grenscontroles even belangrijk zijn voor de Fransen als voor de Britten. Zo probeert ze de winst van Macron in haar voordeel te gebruiken.

May vraagt sterk mandaat van kiezers

‘De heer Macron heeft zijn positie via een zeer sterk mandaat gekregen,’ laat haar woordvoerder weten. Hij roept de Britse kiezers op May tijdens de verkiezingen op 8 juni in een ‘even sterke positie’ te brengen voor de Brexit-onderhandelingen.

Tijdens zijn verkiezingscampagne zei Macron al dat er opnieuw onderhandeld moet worden over de Le Touqet-overeenkomst. De voormalige Britse premier David Cameron noemde Calais tijdens zijn anti-Brexit-campagne een van de speerpunten. Bij een Brexit zou het migrantenkamp zich volgens hem wel eens van Calais naar Kent kunnen verplaatsen.