Verenigd Koninkrijk zoekt naar handlangers aanslagpleger Salman Abedi

Het dreigingsniveau in het Verenigd Koninkrijk is gisteravond verhoogd. Na de bomexplosie bij de Manchester Arena is een nieuwe aanslag zeer waarschijnlijk, zo meldt de premier Theresa May.

De zelfmoordterrorist die maandagavond 22 concertgangers doodde, werd in eerste instantie beschouwd als lone wolf. De Britse autoriteiten achten het nu goed mogelijk dat de dader – de 22-jarige Libiër Salman Abedi – handlangers had, en niet op eigen houtje handelde.

Zoeken naar het netwerk van Abedi

Reden voor de regering het dreigingsniveau te verhogen van ‘ernstig’ naar ‘kritiek’, het hoogst mogelijke dreigingsniveau. Dit betekent dat zeker 5.000 militairen de straat op gaan om de autoriteiten bij te staan in de zoektocht naar verdachten uit het netwerk van Abedi.

Voor het eerst sinds 2007 is het dreigingsniveau zo hoog, en voor het eerst sinds 2003 gaan Britse soldaten de straat op.

De veiligheidsdiensten zoeken – met behulp van de militairen – naar een groep door IS geïnspireerde terroristen, en denken dat er nog een explosievenmaker op vrije voeten is. De bom waarmee Abedi de aanslag pleegde, was vrij geavanceerd, waardoor de autoriteiten denken dat de jonge terrorist de bom niet zelf heeft gemaakt.

Bom in Verenigd Koninkrijk gemaakt

Het is mogelijk dat Abedi de bom heeft gemaakt met instructies van het internet. Het uitzoeken of Abedi deel uitmaakte van een netwerk heeft prioriteit, zegt de politie. Veiligheidsdiensten gaan ervan uit dat de bom is gemaakt op Brits grondgebied. Als Abedi de bom niet zelf heeft gemaakt, zou dat betekenen dat hij hulp had van een andere terrorist in het Verenigd Koninkrijk.

Abedi was bekend bij de veiligheidsdiensten, en zou recent zijn teruggekeerd uit een Noord-Afrikaans land. De terrorist – een zoon van Libische vluchtelingen – studeerde aan Salford University.

Het Verenigd Koninkrijk werd in maart opgeschud door een terroristische aanslag bij het parlement in Westminster. De aanslag in Manchester Arena van maandagavond is de eerste succesvolle bomaanslag sinds de London Bombings in 2005.