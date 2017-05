Merkel nuanceert uithaal naar Trump: ‘Ik ben overtuigd van band met Amerika’

De Duitse bondskanselier Angela Merkel doet een klein stapje terug na haar felle sneer afgelopen weekeinde aan het adres van de Amerikaanse president Donald Trump. Naar aanleiding van zijn weigering om zich uit te spreken over het klimaatakkoord, zei Merkel dat de Europese Unie (EU) niet langer blind kan varen op haar bondgenoten.

De EU moet haar lot in eigen handen nemen, aldus Merkel (CDU) zondag tijdens een campagnebijeenkomst van zusterpartij CSU in München.

Klimaatakkoord

Washington reageerde verbaasd op haar uitspraak over de afnemende betrouwbaarheid van de Verenigde Staten onder Trump. Maandag nuanceerde ze haar uitspraak: ze noemde zichzelf tijdens een toespraak in Berlijn een ‘overtuigd trans-Atlanticus’ en zei dat de dagen dat Europa volledig kon leunen op anderen ‘tot op zekere hoogte’ voorbij zijn.

Haar eerste uitspraak volgde op de bijeenkomst met de NAVO-regeringsleiders in Brussel, afgelopen donderdag, en de G7-top in de Siciliaanse stad Taormina, afgelopen weekeinde. Donald Tusk, president van de Europese Raad, noemde de top bij aanvang ‘wellicht de moeilijkste G7-top ooit’.

Tijdens de top werd geen consensus bereikt over het klimaatakkoord van Parijs, wat voor Merkel en de Europese Unie een speerpunt is. Merkel wilde Trump onder druk zetten om het klimaatakkoord te blijven steunen. Maar de Amerikaanse president weigerde om zich hierover uit te spreken. Hij zei meer tijd nodig te hebben en dat hij deze week zal beslissen of de Verenigde Staten mee zullen doen. ‘Er is absoluut geen garantie dat dit zal gebeuren,’ zegt Merkel.

‘Heel slecht’

Tijdens de NAVO-bijeenkomst kritiseerde Trump opnieuw zijn bondgenoten, omdat zij zich steevast niet aan de NAVO-norm voor defensie-uitgaven houden. Ook haalde hij vlak voor de G7-top uit naar Duitsland door zich te beklagen over het handelsoverschot van Duitsland. ‘Heel slecht’, noemde hij dat.

‘Natuurlijk blijven Berlijn en Washington nauw verbonden,’ zei Merkel maandag in Berlijn, maar ze blijft naar eigen zeggen wel bij haar uitspraak van zondag. ‘We weten ook dat wij Europeanen ons lot in eigen handen moeten nemen.’

Na de bijeenkomst in Berlijn beklaagde ook de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel zich over Trump. Volgens hem brengt Trump de vrede in Europa in gevaar door ‘klimaatverandering te versnellen en wapens te verkopen aan crisisgebieden’.

Regeringswoordvoerder Steffen Seibert verklaarde naderhand dat Merkel het nodig vond om een ‘open en eerlijke houding’ ten opzichte van de Amerikanen te behouden. ‘Juist omdat trans-Atlantische betrekkingen zo belangrijk zijn voor haar, voelt het voor haar juist goed om eerlijk over meningsverschillen te praten.’