Merkel waarschuwt: geen gratis migratie voor Britten

Migratie tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie zal na de Brexit een prijs hebben. Dat zegt de Duitse bondskanselier Angela Merkel, die zich opnieuw fel uitlaat over de Britse houding ten opzichte van de EU. Merkel laat doorschemeren dat de Britten de douane niet zomaar kunnen passeren.

Meer nieuws, elke dag in je inbox? Meld je aan voor Elseviers nieuwsbrief >>

In een bijeenkomst in Berlijn zei ze dat aan migratie een prijs zit. ‘Dit is niet gemeen bedoeld,’ zegt Merkel, ‘maar je kunt niet zeggen dat er een bovengrens is van 100.000 of 200.000 EU-burgers die het Verenigd Koninkrijk binnen mogen, en zelf profiteren van vrij verkeer van personen binnen de EU. Zo werkt het niet.’

Tegenmaatregelen

Als dit de lijn van de Britse premier Theresa May wordt, dan zint Merkel op tegenmaatregelen: ‘Als dit gebeurt, moeten we ons beraden welke restricties we op het continent invoeren om daarvoor te compenseren.’ De Duitse bondskanselier maakt zich zorgen over de anti-EU-campagne die May houdt in aanloop naar de verkiezingen in juni. May zou de verhoudingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU schade toebrengen.

Merkel benadrukt ook dat ze de Britten niet wil straffen, maar dat ze evenmin op een voorkeursbehandeling kunnen rekenen. Vooral op het gebied van invoerrechten voorziet Merkel veel moeilijkheden. ‘Onze productieketens zijn op fijnmazige wijze aan elkaar gelieerd. Als over elk onderdeel van de keten invoerrechten moet worden betaald, wordt alles zeer ingewikkeld. Alles moet worden gereguleerd.’

Britse verkiezingen

De verkiezingen die in juni worden gehouden in Groot-Brittannië zullen volledig in het teken staan van het Britse vertrek uit de Europese Unie. De Conservatieve regeringspartij houdt vol dat de Britten moeten kiezen tussen ‘sterk en stabiel’ leiderschap van May en een ‘chaotische coalitie’ onder Labour-leider Jeremy Corbyn, die historisch slecht presteert in de peilingen.

De Conservatieve Partij van May hoopt aan macht te winnen na de verkiezingen, en zo een sterkere onderhandelingspositie voor zichzelf te creëren. Het lek – en opmerkingen van EU-onderhandelaar Michel Barnier over de scheidingsrekening – bewijzen volgens May dat de EU de verkiezingen probeert te beïnvloeden.