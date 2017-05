Michael Flynn weigert voor senaatscommissie te getuigen

Michael Flynn, krap een maand de hoogste veiligheidsadviseur van Donald Trump, weigert mee te werken aan het senaatsonderzoek naar banden van de Republikeinse verkiezingscampagne met Rusland.

Dat meldt persbureau AP. Flynn kwam in opspraak toen bleek dat hij tijdens de verkiezingscampagne gesprekken voerde met de Russische ambassadeur. Het is verboden voor Amerikaanse staatsburgers om te onderhandelen met vreemde mogendheden. Nadat bekend werd dat er meerdere gesprekken waren, moest Flynn het veld ruimen.

Vijfde amendement

Zowel de FBI als de senaat onderzoeken de Russische inmenging in de verkiezingen. Sinds 28 april verlangt de senaatscommissie documenten van Michael Flynn die betrekking hebben op zijn banden met Rusland. Twee weken geleden werd hij opgeroepen om te getuigen voor diezelfde commissie. Nu weigert hij te verschijnen. Flynn beroept zich op het vijfde amendement, waarin staat dat een verdachte niet mee hoeft te werken aan zijn eigen proces. Hij heeft dus zwijgrecht. Ook wil hij nog steeds geen mails en andere documenten laten inzien.

Eerder was Flynn volgens zijn advocaat bereid een verklaring af te leggen voor het Amerikaanse Congres over vermeende contacten tussen de Russische autoriteiten en het campagneteam van Trump. Hij wilde informatie geven in ruil voor immuniteit. Het verzoek om immuniteit werd afgewezen.

Gülen

Ook zou Flynn gelobbyd hebben voor de Turkse regering. In april meldde CIA-directeur James Woolsey dat Flynn met Turkse regeringsvertegenwoordigers zou hebben gesproken over een illegale ‘verwijdering’ uit de Verenigde Staten van de islamitische prediker Fethullah Gülen. Dat is de aartsrivaal van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Gülen wordt er door de Turkse regering van beschuldigd achter de mislukte staatsgreep van juli vorig jaar te zitten.