Nichtje Le Pen verlaat politiek, Jean-Marie is teleurgesteld

Marion Maréchal-Le Pen, het nichtje van Marine Le Pen, zegt de politiek vaarwel. Het jonge Front National-parlementslid verstuurde dinsdag een brief waarin ze haar vertrek aankondigt.

De brief, die bestaat uit twee kantjes, wordt woensdag integraal gepubliceerd in dagblad Le Dauphiné Liberé.

Jongste parlementariër ooit

Maréchal-Le Pen (27) schrijft dat ze de politiek om ‘persoonlijke en politieke redenen’ vaarwel zegt. Ze vindt onder meer dat ze de afgelopen jaren te weinig tijd heeft gehad voor haar dochter. Haar afscheid van de politiek is volgens haar niet definitief.

Het nichtje van de verslagen presidentskandidaat Marine Le Pen werd in juni 2012 op 22-jarige leeftijd in de Nationale Vergadering gekozen als jongste parlementariër in de Franse geschiedenis. Ze is een kleindochter van de omstreden Jean-Marie Le Pen, oud-leider van het Front National en vader van Marine Le Pen.

‘Desertie’

Jean-Marie Le Pen is naar eigen zeggen onaangenaam verrast door het besluit van zijn kleindochter: ‘Ik dacht dat het een roddel was.’

‘Als ze geen zeer serieuze reden voor dit besluit heeft, beschouw ik het als desertie,’ vervolgt een ferme Le Pen in de krant Le Figaro. Volgens grootvader Le Pen zou het afscheid van Marion voor de partij weleens ‘desastreuze’ gevolgen kunnen hebben bij de Franse parlementsverkiezingen, die in juni worden gehouden.

In 2015 nam Maréchal-Le Pen de plek van haar opa over als kandidaat voor het Front National bij de regionale verkiezingen in de zuidoostelijke regio Provence-Alpes-Côte D’Azur. Jean-Marie Le Pen trok zich destijds terug na de zoveelste ruzie met zijn dochter en partijleider Marine. Die ruzies gingen vooral over zijn antisemitische uitspraken, waar Marine eerder afstand van deed.

Zo noemde hij in de jaren tachtig de gaskamers in de Duitse concentratie- en vernietigingskampen een ‘detail in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog’. In de afgelopen jaren herhaalde hij deze uitspraak diverse keren. De gemoederen tussen vader en dochter liepen hoog op: eerder verklaarde Jean-Marie dat hij hoopte dat zijn dochter snel zou trouwen, ‘zodat zij niet langer zijn naam zal dragen’.

Marine Le Pen verloor zondag de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen van de sociaal-liberaal Emmanuel Macron. Tijdens de parlementsverkiezingen hoopt Macron ook een meerderheid te halen. Lukt dat niet, dan zal hij veel van zijn voorgenomen hervormingen niet kunnen doorvoeren.