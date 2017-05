Noord-Korea furieus na vlucht Amerikaanse bommenwerpers

Twee Amerikaanse bommenwerpers zijn maandag over het Koreaanse Schiereiland gevlogen tijdens een gezamenlijke oefening met de Zuid-Koreaanse luchtmacht. Noord-Korea is daar erg boos over en spreekt van ‘een roekeloze militaire provocatie’.

Volgens het regime in Pyongyang brengen de Verenigde Staten de landen ‘op de grens van oorlog’ met deze oefening ‘in het nucleair bombarderen van belangrijke doelwitten’. Verder dreigen de Noord-Koreanen als reactie op de Amerikaanse ‘provocatie’ met het maximaal opvoeren van het nucleaire wapenprogramma en met een atoomproef. Die kan elk moment gebeuren, waarschuwt het staatspersbureau KCNA.

Vijandelijke projectielen

De oefening met de vliegtuigen die vanaf het Amerikaanse eiland Guam vlogen, is een respons op het Noord-Koreaanse nucleaire programma. Het raketafweersysteem THAAD – dat de Amerikanen hebben gestationeerd in Zuid-Korea om het land te verdedigen tegen vijandelijke projectielen – is sinds maandag operationeel. Noord-Korea voerde de laatste weken diverse (mislukte) tests met ballistische raketten uit.

De laatste was afgelopen vrijdag. Vanwege deze rakettesten, en de vrees dat Noord-Korea wel eens heel dicht bij het voltooien van een kernbom kan zijn, zijn de spanningen in de regio de afgelopen tijd flink opgelopen. Gisteren werd bekend dat een Japans oorlogsschip de Amerikaanse vloot escorteert.

‘Een eer om Kim eens te ontmoeten’

De Amerikaanse president Donald Trump laat zijn spierballen zien. Hij roept de bondgenoten in de regio rond Noord-Korea op om het probleem op te lossen. Hij vreest een groot conflict als de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un niet meewerkt.

Gisteren liet Trump zich nog ambivalent uit over het conflict. In een gesprek met het Amerikaanse persbureau Bloomberg zei de Amerikaanse president dat het hem een eer zou zijn om Kim Jong-un eens te ontmoeten. ‘Natuurlijk moeten er een hoop maatregelen worden genomen, maar ik wil het best doen. De meeste politici zouden het natuurlijk nooit zeggen, maar ik zou het onder de juiste voorwaarden wel doen.’