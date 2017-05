Schunnige Trump-grap Stephen Colbert krijgt nog een staartje

De Federale Communicatie Commissie (FCC) van de Verenigde Staten gaat onderzoek doen naar de grappen over de Amerikaanse president Donald Trump. Die werden gemaakt door komiek Stephen Colbert in zijn Late Show van afgelopen week.

Na de show op de Amerikaanse tv-zender CBS maandag kwamen er klachten binnen over het vermeend ongehoorde en schunnige karakter van de grappen.

Razernij

Ook vonden sommige mensen de opmerkingen aan het adres van de Amerikaanse president ‘homofoob’. Vooral de uitlating ‘het enige waar Trumps mond goed voor is, is als penishouder van (de Russische president, red.) Vladimir Poetin,’ leidde tot razernij. Op Twitter was enige tijd de hasthag ‘FireColbert’ trending.

Die orale seksgrap kan dus mogelijk niet door de beugel. In een radio-interview zei FCC-chef, Ajit Pai, dat de commissie veel klachten had ontvangen na de uitzending van Colberts talkshow: ‘Ik heb het nu ook gezien en omdat we veel klachten hebben gekregen gaan we nu de feiten verzamelen. We gaan de wet toepassen en de daarbij horende actie ondernemen.’

De populaire talkshowhost weigert zijn excuses aan te bieden aan Trump, omdat de president best voor zichzelf kan opkomen. ‘Ik heb grappen, hij heeft de nucleaire lanceringscodes, dus het is een eerlijk gevecht,’ zei Colbert. ‘Ik zou het zo weer doen. Misschien een paar woorden wijzigen omdat die wat harder overkwamen dan de bedoeling was, maar als ik de kans weer krijg zou ik het weer doen.’

Colbert zette ook een fictief interview met de Amerikaanse president in elkaar: