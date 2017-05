Slechte timing voor ontslag FBI-directeur

Het hing al maanden in de lucht, maar toch hakte president Donald Trump de knoop op een onverwacht moment door: FBI-directeur James Comey is dinsdag ontslagen. Democraten riepen eerder om het vertrek van Comey, maar bekritiseren Trumps besluit.

In een door het Witte Huis vrijgegeven ontslagbrief staat dat Comey (56) geen vertrouwen meer geniet van het ministerie van Justitie en dat de FBI nieuw leiderschap nodig heeft. De aanleiding zou de manier zijn waarop Comey om is gegaan met de e-mailkwestie van Hillary Clinton – zijn acties werden inderdaad breeduit bekritiseerd, maar de controverse leek Trump juist te helpen tijdens de verkiezingen.

Nadat Comey in oktober 2016 bekendmaakte het onderzoek naar Clinton te heropenen, zei Trump dat de FBI-directeur ‘moed’ had getoond.

De manier waarop het ontslag dinsdag plaatshad, is opvallend te noemen. Comey werd niet persoonlijk ingelicht door de president, maar zag zijn ontslag voor het eerst op televisie. Op dat moment gaf hij een speech aan medewerkers van de FBI in Los Angeles. In eerste instantie zou Comey hebben geloofd dat het om een grap ging. Kort daarna werd zijn ontslagbrief afgeleverd op zijn kantoor.

Gezamenlijke vijand

Het ontslag is aan de ene kant niet verrassend. Comey kwam de afgelopen maanden talloze keren in de problemen en werd openlijk gehaat door zowel Republikeinen als Democraten. Het heropenen van het onderzoek naar Hillary Clinton was volgens de presidentskandidaat de reden dat ze de verkiezing verloor.

Obama, die Comey in 2014 aanstelde, werd door Democraten opgeroepen om de FBI-directeur te ontslaan. Toen dat niet gebeurde, hoopten ze stiekem dat een eventuele president Clinton de baas van de inlichtingendienst zou wegsturen.

Trump heeft als de president de macht om een FBI-directeur de laan uit te sturen, ondanks dat die voor een 10-jarige termijn wordt aangesteld. In het verleden werden diverse FBI-directeuren onder druk gezet te vertrekken – alleen Bill Clinton voelde zich in 1993 genoodzaakt om de in problemen geraakte William Sessions te ontslaan.

Waarom nu?

Het problematische aan het ontslag van Comey is de timing. Onlangs gaf de geregistreerde Republikein toe dat de mensen rond Trump onderdeel waren van een onderzoek tijdens de verkiezingen, naar mogelijke coördinatie tussen het Trump-kamp en het Rusland van Vladimir Poetin. Omdat dat onderzoek nog loopt, betichten Democraten de president van het bedekken van een pijnlijke kwestie.

De Democratische leider in de senaat, Chuck Schumer, zei dinsdagavond dat het ontslag een grote fout is van Trump. Hij wil dat een nieuwe onafhankelijke aanklager het Rusland-onderzoek voortzet. Ook een aantal Republikeinen – onder wie senatoren John McCain en Ben Sasse – zijn kritisch over het besluit. Trump reageerde snel op Twitter:

Cryin' Chuck Schumer stated recently, "I do not have confidence in him (James Comey) any longer." Then acts so indignant. #draintheswamp — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 10, 2017

Het wordt inderdaad lastig voor Democraten om het ontslag van Comey op een geloofwaardige manier af te kraken – het moest er bijna wel een keer van komen. Tegelijkertijd geeft Trump zijn critici, bedoeld of niet, nieuwe ammunitie: de voortslepende Rusland-kwestie is helemaal terug op de agenda.