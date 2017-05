Overloper Valls hoeft niet aan te kloppen bij Macron

Oud-premier Manuel Valls, die zich dinsdag meldde bij de politieke partij En Marche!, hoeft niet te rekenen op een warm welkom. Dat maakte de commissie bekend die de lijst voor de Franse parlementsverkiezingen in juni samenstelt.

Manuel Valls voldoet op dit moment niet aan de eisen van En Marche!, liet de partij weten. Niet alleen heeft de partij al een afgevaardigde voor het departement Essonne, waarvoor Valls wil uitkomen, ook geeft de commissie toe dat er politieke belangen spelen: ‘We denken dat het niet het juiste moment is om zijn kandidatuur te integreren.’ Met andere woorden: En Marche! wil zich niet laten opschepen met de erfgenaam van president François Hollande.

Valls moet dus achteraan in de rij aansluiten. Manuel Valls liet gisteren weten dat de sociaal-democratische Parti Socialiste dood is, om zich vervolgens met veel bombarie te kandideren bij En Marche!. De partij van Emmanuel Macron, die pas vorig jaar werd opgericht, heeft nog geen zetels in het parlement.

Les vieux partis sont dans une logique d’exclusion, de division. Or ce qu’il faut aujourd’hui, c’est rassembler pour réussir #RTLMatin pic.twitter.com/48cx3cjiwb — Manuel Valls (@manuelvalls) 9 mei 2017

Valls partijloos?

Binnenkort is Valls, die bij aantreden van president Hollande nog werd gezien als hét aanstormende talent op links, partijloos. Woensdagochtend maakte de partijvoorzitter van de Parti Socialiste, Jean-Christophe Cambadélis, bekend dat Manuel Valls voor de geschillencommissie van de sociaal-democraten moet verschijnen.

Valls wordt verweten dat hij de Parti Socialiste is afgevallen. Cambadélis gaat proberen om Valls te royeren. ‘Het is bij ons niet zo als bij Front National, En Marche! of La France Insoumise. De leider bepaalt niet alles; bij ons zijn er procedures,’ verklaarde hij.

Valls kwam, nadat hij de voorverkiezingen om het leiderschap van de Parti Socialiste verloor, in opspraak in eigen partij. Hij weigerde het linkse beleid van Benoît Hamon openlijk te steunen, en liet doorschemeren op Macron te gaan stemmen. De partij was hier boos om. Deelname aan de voorverkiezingen veronderstelt namelijk dat de kandidaten de uitslag ervan respecteren. Valls trok zich daar echter weinig van aan.