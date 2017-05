Pete Hoekstra: ‘Media proberen Trump kapot te maken’

Trump ligt zwaar onder vuur voor zijn handelen inzake Rusland en de FBI. Republikeinen als Pete Hoekstra blijven hem verdedigen.

Trump beleefde een van de meest roerige weken van zijn presidentschap. In een kwestie van dagen ontsloeg hij FBI-directeur James Comey, draaide hij over de redenen ervoor en schepte hij op over het ontslag in gesprek met de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov. Comey was ‘een mafkees’, aldus Trump.

Tegenstanders schreeuwden moord en brand, met name omdat Comey aan het hoofd stond van het FBI-onderzoek naar mogelijke coördinatie tussen adviseurs van Trump en Rusland. ‘Ons land wordt op niet eerder vertoonde wijze getest,’ reageerde de Democratische leider in de Senaat Chuck Schumer. De Republikeinse Senator John McCain sprak van ‘Watergate-achtige proporties’ en sommige Congresleden roepen zelfs om een afzettingsprocedure.

Boos op media

Maar veruit de meeste Republikeinen weigeren hun president af te vallen, ook na afgelopen week. Sommigen verdedigen hem openlijk, zoals Pete Hoekstra (63), lid van het Huis van Afgevaardigden tussen 1993 en 2011. Hoekstra – geboren in Groningen – zegt in gesprek met elsevier.nl dat de meeste onthullingen geen bewijs van strafbaar handelen zijn, maar pogingen van Amerikaanse media om de president onderuit te halen.

‘Ze mogen Trump niet, maar ze haten vooral zijn beleid. Met persoonlijke aanvallen proberen ze hem kapot te maken. Zoals het nieuws dat Trump vertrouwelijke informatie lekte naar Lavrov. Ten eerste weet niemand zeker wat hij heeft gezegd, omdat er alleen maar anonieme bronnen worden gebruikt. Ten tweede mag de president zelf beslissen waarover hij praat met wereldleiders. Dat is nooit een misdaad.’

Onderzoek zal doorgaan

Hoekstra, die tijdens de campagne verscheidene keren overlegde met Trump en kandidaat was voor de positie van CIA-directeur, geeft toe dat de timing van Comey’s ontslag niet erg handig was. ‘Het zou beter zijn geweest als het in zijn eerste dagen in het Witte Huis was gebeurd. Ik ben er vrij zeker van dat Hillary Clinton dat zou ook hebben gedaan als president.’

Ook noemt hij Trumps tweets – waarin hij zijn eigen woordvoerders tegensprak en de confrontatie zocht met critici – contraproductief. ‘Hij kan beter tweeten over zijn plannen voor Amerika.’

This is the single greatest witch hunt of a politician in American history! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 mei 2017

Grote zorgen over de voortgang van het onderzoek naar Russische inmenging in de verkiezingen heeft Hoekstra niet, zeker met de aanstelling van oud-FBI-directeur Robert Mueller als speciaal aanklager. ‘Ik heb met hem samengewerkt: Mueller is intelligent, zeer ethisch en zal alles tot op de bodem uitzoeken. Bovendien zal zijn onderzoek minder gepolitiseerd zijn.’

Voordat Mueller echt kan beginnen, is hij een paar maanden kwijt met opstarten. Hij moet bijvoorbeeld personeel aanstellen. Die tijd kan de president gebruiken om zijn eigen boodschap naar buiten te brengen. Hoekstra: ‘Als ik de president advies zou geven, zou ik zeggen: ga weer praten over je eigen programma en laat je niet afleiden door de onderzoeken. Praat over belasting, over de zorg. Hoe meer hij dat doet, hoe groter de kans dat Amerikanen weer een beter gevoel krijgen over hem.’