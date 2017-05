Philadelphia, de stad waar Amerika begon

Philadelphia, ingeklemd tussen New York en Washington D.C., wordt door veel reizigers overgeslagen. Zonde, want de stad zit vol historie.

Op het eerste oog wellicht een wat cartooneske manier om een geschiedenisles te vertellen, maar pas op: deze acteurs nemen hun taak uiterst serieus. Ze vieren niets minder dan Amerika’s onafhankelijkheid.

Philadelphia – tegenwoordig de vijfde stad van het land met ruim 1,5 miljoen inwoners – was een van de grootste en invloedrijkste steden van de Britse koloniën in Amerika. De Brit William Penn stichtte de stad in 1682 en maakte er de hoofdstad van de staat Pennsylvania van. In de eerste jaren van de Verenigde Staten was Philadelphia zelfs een aantal jaren de hoofdstad van het land.

Old City ziet eruit zoals Penn de stad ooit bedacht op tekeningen – lineaire straten met rijen identieke populieren, roodbruine bakstenen huizen en veel parken. De Britse sfeer is voelbaar, maar de talloze Amerikaanse vlaggen in het straatbeeld maken duidelijk dat die tijd allang is vervlogen.

Gevecht voor vrijheid

In het midden van de achttiende eeuw werd Philadelphia een centrale plek voor kolonisten die streefden naar meer vrijheid. Symbolisch voor die strijd is Independence Hall, het gebouw aan Chestnut Street waar in 1776 de door Thomas Jefferson geschreven Declaration of Independence werd ondertekend. Op dat moment was de militaire strijd tegen de Britse koning al een tijd gaande.

Kerngegevens PhiladelphiaOpgericht: 1682

Bijnamen: The City of Brotherly Love, Philly, The Quaker City

Inwonersaantal, 1776: +- 40.000

Inwonersaantal, 2015: 1.567.000

Inwoners naar ras, 2015: 41% zwart, 35,2% blank, 14,0% hispanic, 7,2% Aziatisch

Independence Hall – gebouwd in typisch Britse Georgiaanse stijl – ondergaat een grootschalige restauratie, maar het is mogelijk om een (gratis) toer te doen. Binnen is getracht de kamers in te richten zoals tijdens de turbulente jaren van de Amerikaanse Revolutie (1775-1783), tot ganzenveren en populair (Brits) bestek aan toe. De gids benadrukt de unieke Amerikaanse idealen van vrijheid en gelijkheid die hier hun intrede deden. Dat grote delen van het volk destijds niet onder die noemer vielen, wordt goeddeels genegeerd.

Even verderop vergapen toeristen zich aan de Liberty Bell, de klok die vroeger in Independence Hall hing maar nu een eigen expositieruimte heeft. Volgens de mythe werd de klok geluid op het moment dat de onafhankelijkheid werd uitgeroepen. Historici zijn er vrij zeker van dat dit niet op 4 juli gebeurde, maar dat deert de bezoekers niet. De klok, waar al sinds het begin van de negentiende eeuw een grote scheur in zit en die dus niet meer wordt gebruikt, is een van de bekendste symbolen van Amerikaanse vrijheid geworden.

Nieuw land

Na de Onafhankelijkheidsoorlog werd Philadelphia de hoofdstad en de plek van waaruit het nieuwbakken land moest worden opgebouwd. Het kroonjuweel van de revolutie werd in 1787 in Independence Hall ondertekend: de Grondwet van de Verenigde Staten. Het Congres kwam in de stad samen – Congress Hall is vrij te bezoeken – en president George Washington (1732-1799) had er zijn ambtswoning. Het President’s House heeft het niet overleefd: na minder dan 100 jaar werd het met de grond gelijk gemaakt.

De eerste vlag werd in de stad gewoven, volgens de overlevering door Betsy Ross. Haar bescheiden huisje is een toeristische trekpleister, hoewel niemand zeker weet of ze echt daar heeft gewoond. Het eerste muntgeld werd geslagen in de U.S. Mint, waarvan in de binnenstad nog steeds een werkende fabriek staat. Trots zijn Amerikanen zelfs op hun geld: na een toer door de fabriek kopen bezoekers in de cadeauwinkel hun favoriete munt, te dragen aan een armband of ketting.

Vieren van de Grondwet

In de grote moderne musea in de stad wordt de ontstaansgeschiedenis op diverse manieren verteld. Het Constitution Center doet een poging de relevantie van de Grondwet uit te leggen – een medewerker noemt het ‘de beste vrijheidsidealen in de geschiedenis van de wereld’. Het museum vertelt op een simpele manier hoe het document werd opgesteld en hoe de interpretatie en inhoud van de U.S. Constitution door de eeuwen heen zijn veranderd.

Er is veel te zien – alle video’s bekijken op de vele schermen kost meer dan tien uur. Teleurstellend voor de echte geschiedenisfans: de oorspronkelijke Grondwet is er niet, die ligt opgeslagen in de Nationale Archieven in Washington D.C. Wel is een van de kopieën van de Bill of Rights (de eerste tien amendementen van de Grondwet) te aanschouwen. De vele schoolkinderen die op bezoek komen, worden bijgepraat over de rechten en plichten van het Amerikaan zijn.

De Grondwet blijft een weinig tastbaar onderwerp en voor velen is het hoogtepunt van het museum de grote kamer waarin de bronzen standbeelden staan van alle ondertekenaars. Ruim tweehonderd jaar na zijn dood blijkt Benjamin Franklin (1706-1790) nog steeds een ster: kinderen drommen rond de langharige Franklin voor selfies.

#OnThisDay in 1706, #FoundingFather and #USConstitution signer #BenjaminFranklin was born. Een bericht gedeeld door National Constitution Center (@constitutionctr) op 17 Jan 2017 om 12:07 PST



Mythes

Het onlangs geopende Museum van de Amerikaanse Revolutie doet iets gewaagder: het zet de geromantiseerde versie over de founding fathers opzij en tracht een aantal mythes over de Amerikaanse onafhankelijkheidstrijd te ontzenuwen. Hier geen mannen en vrouwen in kolonistenkleding, maar exposities die laten zien dat de revolutie allesbehalve soepel verliep.

‘Het verhaal van de revolutie gaat veel verder dan de kleine elite die in Philadelphia de onafhankelijkheid uitriep,’ legt historicus Phil Mead uit. ‘Het Amerikaanse volk was geen uniforme groep. Wij laten zien dat geschiedenis flexibel is en nooit af: geschiedenis is meer dan de voldongen feiten.’

In het museum is aandacht voor kolonisten die loyaal bleven aan de Britten, voor zwarte slaven, onderdrukte vrouwen en opgejaagde Indianen. Allemaal hadden ze hun eigen perspectief op de oorlog. Het museum schroomt niet om provocatieve vragen te stellen aan de bezoekers: welke zijde zou u hebben gekozen, als u in hun schoenen had gestaan?

Het pronkstuk van het museum is overigens een onvervalst patriottistisch symbool: de tent waarin George Washington verbleef als generaal tijdens de oorlog. Bezoekers kunnen Washingtons tijdelijke kantoor en slaapplek door een doorzichtig scherm bekijken, terwijl een verteller er een dramatische draai aan geeft: ‘De tent heeft het overleefd, net als de republiek. Een symbool van het fragiele Amerikaanse experiment, de macht van mensen om hun eigen vrijheden te veroveren.’

In de filmzaal barst gejuich en geklap uit. Het vieren van de Amerikaanse vrijheden – dat is een uiterst serieuze zaak in Philadelphia.