Polen heeft geen boodschap aan EU-dreigementen over migratieplan

Polen weigert asielzoekers op te nemen onder het zogenoemde herverdelingsschema van de Europese Unie (EU), ondanks de stijgende druk vanuit de EU. Onlangs dreigde de Unie met juridische procedures als Polen zich niet aan het herverdelingsplan houdt.

Het plan werd in 2015 opgesteld, en kon rekenen op ferme kritiek – vooral van Oost-Europese lidstaten.

Kustregio’s verlichten

Onder het herverdelingsschema moet elk EU-lid een bepaald quotum van de in totaal 160.000 asielzoekers opnemen. Dit om de kustlanden Griekenland en Italië te verlichten. Daar zitten de meeste asielzoekers vast op dit moment. Landen die weigeren, kunnen op een fikse boete rekenen, dreigt de EU.

Polen en Hongarije hebben consequent geweigerd om asielzoekers op te nemen onder dit plan, voornamelijk vanwege een reeks aan islamitische aanslagen op Europees grondgebied. Beide landen geven de aanslagen, die overwegend werden gepleegd uit naam van terreurbeweging Islamitische Staat (IS), als voornaamste reden op voor hun weigering. Hoewel de Oost- en Midden-Europese landen een verenigd blok vormden tegen het migratieplan, benadrukte de EU in oktober al dat het plan gewoon doorgezet wordt.

West-Europa kritisch op Poolse weigering

‘De positie van Polen is consistent en helder – we zijn tegen herverdeling,’ zegt de Poolse minister van Justitie Mariusz Blaszczak donderdag tijdens een persconferentie in Brussel, na een ontmoeting met andere EU-ministers. ‘Dit mechanisme faalt niet alleen bij de aanpak van het migratieprobleem, maar sterker nog: het werkt contraproductief. Het moedigt alleen nog maar meer migranten uit Afrika en Azië aan om de reis naar Europa te maken, waarmee ook een groter inkomen wordt gegenereerd voor mensensmokkelaars en – handelaars,’ aldus de Poolse minister.

Polen en Hongarije kunnen op hun beurt weer rekenen op kritiek van de lidstaten Griekenland en Italië, maar ook van de rijkere West-Europese landen als Duitsland en Zweden, die al grote aantallen asielzoekers hebben opgenomen.

Dinsdag verklaarde de Europese Commissie onder leiding van Jean-Claude Juncker dat er mogelijk juridische stappen tegen Polen en Hongarije worden genomen vanwege de migratiekwestie. Een dergelijke procedure kan uiteindelijk resulteren in financiële sancties.