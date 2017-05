Schoonzoon Trump onderzocht door FBI

Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Donald Trump, wordt onderzocht door de FBI. Hij zou diverse gesprekken hebben gevoerd met Russische notabelen.

Meer nieuws, elke dag in je inbox? Meld je aan voor Elseviers nieuwsbrief >>

Jared Kushner heeft in december gesproken met de Russische ambassadeur Sergej Kislyak en met Sergej Gorkov, een topbankier uit Moskou. Opmerkelijk is dat Gorkov directeur is van VEB. Deze bank werd getroffen door sancties van de Verenigde Staten en de EU, ingesteld na de Russische annexatie van de Krim. Er wordt nu onderzocht wat de aard van deze ontmoetingen was. Dit meldt The Washington Post.

Flynn

Trumps oud-veiligheidsadviseur Michael Flynn moest in februari al het veld ruimen, toen bleek dat hij een aantal ontmoetingen had gehad met de Russische topdiplomaat. Flynn kreeg betaald door Turkije voor lobbywerkzaamheden. Flynn weigert mee te werken aan de onderzoeken. Hij beroept zich op het vijfde amendement: het recht om niet mee te werken aan je eigen vervolging.

Het is niet duidelijk in hoeverre Kushner een verdachte is. Een advocaat van Kushner laat weten dat hij zal meewerken aan het onderzoek, en zo mogelijk opheldering zal verschaffen aan de FBI. Dat is iets wat Flynn tot nog toe heeft geweigerd. Ook wil Kushner de Senaatscommissie die belast is met het Rusland-onderzoek inlichtingen geven over zijn Russische contacten.

Robert Mueller

Het FBI-onderzoek is nu in handen van Robert Mueller, die James Comey opvolgt als hoofd van het onderzoek naar de Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen. Mueller is een door de wol geverfd jurist, en oud-directeur van de FBI. De beslissing om Mueller aan te stellen, volgt een week na het ontslag van FBI-directeur James Comey. Dat ontslag kwam op een opmerkelijk moment, omdat Comey de verantwoordelijkheid droeg voor het onderzoek naar Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen.