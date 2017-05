Schulz teleurgesteld om verkiezingsnederlaag Sleeswijk-Holstein

Tegen de verwachtingen in heeft de sociaal-democratische SPD verloren in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein. De christen-democraten van het CDU kregen de overwinning onverwacht in de schoot geworpen. Martin Schulz, leider van de SPD, zegt teleurgesteld te zijn over de uitslag.

Dat meldt de website Politico. De nederlaag van de sociaal-democraten is opmerkelijk, want vooraf werd een bescheiden overwinning verwacht. Een maand geleden stond de SPD nog voor in de peilingen, met 3 procent.

Nu verliest de SPD een groot deel van haar macht in de deelstaat. Voorheen zat de SPD daar nog in de regering, maar zij is nu met 26 procent van de stemmen de tweede partij, achter het CDU, dat 34 procent van de stemmen haalde.

Ook de liberale FDP en de Groenen wonnen. De populistische Alernative für Deutschland (AfD) haalden nipt de kiesdrempel met 5,3 procent. Daarmee lijkt de opmars van afgelopen jaar gestuit. Volgende week volgen verkiezingen in de deelstaat Noordrijn-Westfalen, de laatste deelstaatverkiezingen voor de federale verkiezingen.

Bondsdag

Voor de sociaal-democraten is de uitslag zorgelijk met het oog op de verkiezing van de Bondsdag in september. Ook is het zorgelijk voor de positie van de nieuwe SPD-leider Martin Schulz.

De oud-voorzitter van het Europees Parlement werd van Brussel naar Berlijn gehaald, met de belofte Angela Merkel af te lossen als Bondskanselier. Na de overwinning van het CDU lijkt een winst van de SPD meer en meer een illusie.