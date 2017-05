Opmerkelijk: Japans oorlogsschip escorteert Amerikanen

De storm rond Noord-Korea is nog niet gaan liggen. Japan en Zuid-Korea houden hun hart vast voor een mogelijke rakettenregen uit Noord-Korea en de onvoorspelbaarheid van de Amerikaanse president Donald Trump.

Dat de spanningen groot zijn, blijkt ook uit het feit dat Japan zijn grootste oorlogsschip op pad stuurt. Het is de eerste keer sinds de Tweede Wereldoorlog dat dit gebeurt.

Negen helikopters

Deze 249 meter lange Izumo moet een Amerikaans bevoorradingsschip bewaken, schrijft BBC News. Japanse media melden verder dat het schip negen helikopters kan dragen. Het vaart samen met het Amerikaanse bevoorradingsschip naar de wateren bij Shikoku in het westen van Japan. De Izumo lijkt op Amerikaanse vliegdekschepen als de USS Carl Vinson, maar is minder geavanceerd, schrijft The Japan Times.

Het is opmerkelijk dat de Japanners tot deze actie overgaan. Onder bescherming van de Amerikaanse militaire paraplu hielden ze zich na de Tweede Wereldoorlog koest. Japan was bondgenoot van nazi-Duitsland en hield vreselijk huis in onder meer China en Nederlands-Indië. Het land heeft sindsdien een pacifistische grondwet. Het leger mag niet ingrijpen om conflicten op te lossen, behalve uit zelfverdediging.

Komt er oorlog?

Onder de nieuwe wetten die sinds vorig jaar van kracht zijn, krijgt het Japanse leger meer ruimte. Zo is er permissie om een bondgenoot bij te staan die wordt aangevallen. Voorts heeft het Japanse ‘zelfverdedigingsleger’ de mogelijkheid om de activiteiten overzees uit te breiden. De Grondwet in Japan verbiedt nog altijd het gebruik van offensieve wapens. Mocht er een Noord-Koreaanse raket in het Japanse luchtruim belanden, dan mag Tokio deze wel uit de lucht schieten.

De Amerikaanse president Donald Trump houdt er rekening mee dat het conflict met Noord-Korea – dat nu nog vooral bestaat uit provocaties en oorlogstaal – uitdraait op een bloedige gewapende strijd. Hij probeert de Aziatische bondgenoten in de regio ervan te overtuigen flinke druk te zetten op de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.

De omstreden Filipijnse president Rodrigo Duterte is hiertoe uitgenodigd in het Witte Huis. Noord-Korea voerde vrijdagavond laat (Nederlandse tijd) een nieuwe raketlancering uit. Die mislukte wederom. Het regime dreigde al om de USS Carl Vinson tot zinken te brengen.