Stuurde Erdogan knokploeg op demonstranten af?

Uit video-opnames blijkt dat een assistent van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan beveiligers opdracht geeft demonstranten aan te vallen tijdens het bezoek van de Turkse leider in Washington. De beelden van Erdogans beveiligers die op de vuist gingen met critici, zijn de afgelopen week veelvuldig verspreid.

The New York Times analyseerde de beelden van de vechtpartij. Daaruit blijkt dat een hooggeplaatste ambtenaar was betrokken bij de vechtpartij. Bovendien lijkt het erop of Erdogan zelf zijn beveiligers de opdracht geeft de demonstranten aan te vallen.

Opdracht van Erdogan

Twee mannen die deel uitmaakten van de Turkse delegatie (te zien aan de officiële identiteitsbadge) slaan er flink op los, zo is te zien in een aantal video’s.

In een van de video’s die The New York Times analyseerde, geeft het hoofd van de beveiliging instructie aan twee collega’s. Die knikken, en gaan ervandoor. In een andere video is te zien hoe die collega’s op de demonstranten af rennen, en zich mengen in het gevecht. Een beveiliger schopte en sloeg een aantal demonstranten.

Volgens het Amerikaanse dagblad kreeg het hoofd van de beveiliging instructies van Erdogan, die hij vervolgens doorgaf aan de mannen die op de demonstranten af renden. De krant suggereert dat Erdogan mogelijk zelf het bevel heeft gaf om de demonstranten te lijf te gaan.