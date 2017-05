Timmermans: ´Binnengrens in Europa moet weer open´

Als het aan Frans Timmermans ligt, gaan alle binnengrenzen in de Schengenzone binnenkort weer open. De vicepresident van de Europese Commissie stelt een termijn van een half jaar vast, dan moeten onder meer Oostenrijk, Duitsland en Denemarken weer open grenzen handhaven.

Een aantal landen in de Schengenzone besloten tijdens de vluchtelingencrisis om weer grenscontroles in te voeren. Een groot aantal migranten reisde via Griekenland door naar andere landen in de Europese Unie, omdat tegen te gaan werden weer controles ingevoerd. Het doel hiervan was om de toestroom terug te dringen en inzichtelijk te krijgen wie er het land in- en uit reisde.

Schengenzone

Het Schengenverdrag regelt sinds 1985 vrij verkeer van personen binnen landen in de Schengenzone. Duitsland, Denemarken, Oostenrijk, Zweden en Noorwegen kregen de bevoegdheid om tijdelijk grenscontroles in te voeren. Die controles moeten nu weer, op aandringen van de Europese Commissie, worden afgebouwd.

‘Door met elkaar samen te werken, zijn de buitengrenzen van ons Schengengebied de afgelopen tijd sterker en veiliger geworden. Straks hebben we niet alleen een veilig gebied als wel vrij verkeer van goederen en personen,’ zegt Frans Timmermans in een verklaring.

Turkijedeal

Na de Turkijedeal nam het aantal migranten dat naar de Europese Unie reisde af, maar het aantal migranten is volgens de Europese Commissie nog altijd ‘significant.’ De Commissie zint nu op maatregelen om de buitengrens van de Europese Unie beter te beveiligen.