Trump: ‘Een eer om Kim Jung-un eens te ontmoeten’

Terwijl de spanningen met de dag hoger oplopen, verklaart Trump bereid te zijn om Kim Jung-un te ontmoeten. Dit zei de Amerikaanse president in een gesprek met het Amerikaanse persbureau Bloomberg.

‘Het zou een eer zijn om hem te ontmoeten,’ zei Trump. ‘Natuurlijk moeten er wel een hoop maatregelen worden genomen, maar ik wil het best doen. De meeste politici zouden het natuurlijk nooit zeggen, maar ik zou het onder de juiste voorwaarden wel doen.’ Daarna zei Trump: ‘Nu hebben jullie een scoop.’

De betrekkingen met Noord-Korea zijn de afgelopen weken zeer gespannen. Amerika wil niet dat Noord-Korea langer nucleaire afstandsraketten test, en vervoerde een antiraketschild naar Zuid-Korea. Dat raketschild is inmiddels operationeel.

Afgelopen weken dreigde Kim Jung-un met een nieuwe nucleaire test, maar voerde die vooralsnog niet uit. Wel probeerde hij diverse ballistieke testen, waarvan er afgelopen weekend nog een mislukte. Het uiteindelijke doel van Noord-Korea is om een raket te lanceren die de Verenigde Staten kan bereiken.

Ieder moment zesde kernraket

Vandaag maakte Noord-Korea bekend ieder moment een zesde test uit te zullen voeren met een nucleaire raket. Kim Jung-un ontmoette nog nooit een buitenlandse staatshoofd. En nog nooit ontmoette een president van de Verenigde Staten de leider van Noord-Korea.

De Amerikaanse president Donald Trump houdt er rekening mee dat het conflict met Noord-Korea – dat nu nog vooral bestaat uit provocaties en oorlogstaal – uitdraait op een bloedige gewapende strijd. Hij probeert de Aziatische bondgenoten in de regio ervan te overtuigen flinke druk te zetten op de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De omstreden Filipijnse president Rodrigo Duterte is hiertoe uitgenodigd in het Witte Huis.

’20 procent kans dat ik hem overtuig’

Overigens zei Trump in juni vorig jaar, toen hij nog op campagne was, al dat hij een ontmoeting met Kim Jung un niet uitsloot. Destijds vermoedde hij dat hij ’10 à 20 procent’ kans had om Kim Jung-un te overtuigen het kernprogramma op te geven, want ‘wie wil in godsnaam dat hij die kernkoppen heeft?’