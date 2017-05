Trump bewapent YPG in strijd tegen IS

De Amerikaanse president Donald Trump heeft groen licht gegeven voor de bewapening van de Syrisch-Koerdische YPG. Zo hopen de Verenigde Staten de milities te helpen bij de aanval op Islamitische Staat in Raqqa, maar met het besluit zet Trump de relatie met Turkije verder onder druk.

Volgens het Pentagon is de bewapening van de Koerden een belangrijke stap in de strijd tegen IS, meldt NBC op dinsdag. De terroristische organisatie ziet Raqqa – dat sinds 2014 wordt bezet door IS – als hoofdstad van het ‘kalifaat’.

Erdogan bezoekt Witte Huis

Met de bewapening van de YPG laat het Witte Huis bovendien zien dat het volledig achter de Syrische Democratische Strijdkrachten staat.

Met het bevel zet Trump waarschijnlijk kwaad bloed bij de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, die volgende week een bezoek brengt aan het Witte Huis. Turkije is fel tegen machtsuitbreiding van de Syrische Koerden. De regering vreest voor separatistische sentimenten in de zuidoostelijke Koerdische gebieden binnen de eigen grenzen als de YPG aan macht wint.

Daarnaast houdt Turkije vol dat de YPG banden heeft met de Koerdische Arbeiderspartij (PKK). Amerika en Turkije beschouwen de PKK als terroristische organisatie.

Strijd tegen IS centraal

De Verenigde Staten vrezen op hun beurt al jaren dat de langlopende ruzie tussen de Turkse regering en de Syrische Koerden mogelijkheden biedt voor IS. Het Pentagon was ook onder Obama al duidelijk: de partijen moeten zich richten op de vijand – het ‘kalifaat’.

Erdogan wordt verwacht het Witte Huis volgende week om extra steun te vragen. Het Turkse leger en de Syrische rebellengroepen zullen naar verwachting meer geld en middelen eisen van de Verenigde Staten in de strijd om Raqqa, nu de Koerden worden bewapend.

IS-bolwerk Raqqa

Om het IS-bolwerk Raqqa met succes aan te vallen, hebben de Syrische milities raketten, zware machinegeweren, mortieren en gepantserde voertuigen nodig, aldus het Pentagon: IS is goed bewapend.

De herovering van Raqqa is essentieel in de strijd tegen IS. De terroristische organisatie heeft al tweederde van zijn gebieden verloren.