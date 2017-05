‘Trump deelde staatsgeheimen met Russen’

Donald Trump heeft een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan zijn omstreden relatie met Rusland. Volgens overheidsbronnen deelde de Amerikaanse president staatsgeheimen met de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov.

Dit meldt de Amerikaanse krant The Washington Post. Minister Lavrov was vorige week op bezoek in Washington. Het was zijn eerste bezoek aan het Witte Huis sinds Donald Trump president van Amerika is. Ook de Russische ambassadeur Sergej Kislyak was bij het gesprek aanwezig. Volgens beide partijen was de sfeer goed. ‘Met Trump kunnen we zakendoen,’ zei Lavrov na afloop.

Trump onthulde de Russen informatie over Islamitische Staat die via een tussenpersoon bij de Amerikanen was terechtgekomen. Het zou gaan over de dreiging van Islamitische Staat om aanslagen te plegen met behulp van laptops in vliegtuigen, aldus The Washington Post. De informatie was dermate gevoelig, dat zelfs Amerikaanse bondgenoten in de coalitie tegen IS niet waren ingelicht.

Staatsgeheimen

Als president heeft Donald Trump de bevoegdheid om, indien noodzakelijk, staatsgeheimen te openbaren. Voor ieder ander in de regering is het doorgeven van staatsgeheimen strafbaar. De vraag is of dit een slip of the tongue was van de president. Dit nieuws kan schadelijk zijn voor de relatie met de NAVO-partners; hoe geheim is geheime informatie, wanneer Trump die elk moment kan doorvertellen aan de Russen?

Het Witte Huis ontkent de aantijgingen. Trumps veiligheidsadviseur Herbert McMaster reageerde kort: ‘Het verhaal dat naar buiten werd gebracht, is onwaar. Op geen enkel punt in het gesprek zijn spionagemethoden besproken. Ik was in de ruimte, en het is niet gebeurd.

Pijnlijke timing

De timing van dit incident is pijnlijk; het komt op een moment dat Trumps contacten met Rusland onder het vergrootglas liggen. Vorige week ontsloeg Trump FBI-directeur James Comey, die de leiding had over het onderzoek naar banden van het campagneteam van Trump met de Russische regering. Naar eigen zeggen heeft Trump aan Comey gevraagd of hij ook onderzocht wordt. Volgens Trump zou Comey hebben gezegd dat dit niet zo is.

In februari moest veiligheidsadviseur Michael Flynn het veld ruimen omdat hij tijdens de campagne met ambassadeur Kislyak had gesproken. Dat mocht niet.