Overwinning Trump: Congres rekent af met Obamacare

De Republikeinen hebben een nipte meerderheid om de gezondheidswet van president Barack Obama ongedaan te maken. Vandaag brachten de Republikeinen hun wetsvoorstel in stemming. Het aangepaste wetsvoorstel moet Obamacare gaan vervangen.

Voor Donald Trump is dit een belangrijke overwinning. Het inlossen van zijn verkiezingsbelofte komt hiermee in zicht. Trump had tijdens de verkiezingscampagne beloofd om Obamacare van tafel te vegen, en hij probeerde dit al eens. Eind maart sneuvelde zijn eerste poging, toen duidelijk werd dat niet alle Republikeinen overtuigd waren.

Afgelopen weken werd er gelobbyd om alsnog genoeg steun te verzamelen. Dit lijkt nu het geval: Het wetsvoorstel haalde een meerderheid van 217 tegen 213 stemmen. Hiermee lijkt het einde van de Affordable Care Act van president Obama in zicht.

Doing nothing is not an option. The American people are tied to #Obamacare’s sinking ship, and we have to act now. #AHCA https://t.co/xatmLH3cxU — Kevin McCarthy (@GOPLeader) 3 mei 2017

Woensdagnacht verklaarde Republikeins congreslid Kevin McCarthy uit California dat ‘er genoeg stemmen zijn om de wet aan te nemen.’ Tegenover Amerikaanse media zei McCarthy er alle vertrouwen in te hebben: ‘Niets doen is geen optie.’ Volgens McCarthy moeten de Republikeinen nu handelen tegen de Affordable Care Act.

Momentum

Ook congreslid Paul Ryan zegt dat zijn Republikeinse partij nu de wind in de zeilen heeft: ‘We hebben het momentum te pakken.’ In maart was Paul Ryan de man die Trump vertelde dat zijn alternatief de stemmingen niet zou halen. Hij adviseerde hem toen om het voorstel in te trekken, een advies dat door Trump werd opgevolgd.

De afschaffing van Obamacare – de verplichte zorgverzekering voor miljoenen onverzekerde Amerikanen die tot stand kwam onder oud-president Barack Obama – was een speerpunt in Trumps verkiezingscampagne. De Republikeinen willen een goedkoper alternatief, dat niet volledig afhankelijk is van de overheid.