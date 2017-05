Twitter censureert Geert Wilders in Duitsland

Het sociale medium Twitter heeft een tweet van PVV-leider Geert Wilders gecensureerd in Duitsland. Het gaat om een tweet die hij plaatste na de aanslag in Manchester.

Dat meldt de NOS. In deze tweet roept Geert Wilders op tot het ‘deïslamiseren van onze naties’. Ook moeten volgens Wilders de grenzen dicht. Hij publiceerde de tweet op 23 mei, daags na de aanslag bij een concert van Ariane Grande in Manchester. Bij de aanslag vielen 22 doden en 64 gewonden. De aanslag werd opgeëist door de terroristische organisatie Islamitische Staat.

Twitter zegt tegen de NOS niet te willen reageren op individuele gevallen, om redenen van privacy en veiligheid. De omroep suggereert dat het censureren van de tweet verband houdt met nieuwe Duitse wetgeving, die de sociale media boetes kan opleggen tot 50 miljoen euro, wanneer deze haat zaaien niet aanpakken.

My tweet witheld in Germany… pic.twitter.com/XfKRNbSBoW

They hate and kill us.

And nobody protects us.

Our leaders betray us.

Again.

Close our borders.

Deislamize our nations!

Now!#Manchester pic.twitter.com/FaSzkahA54

— Geert Wilders (@geertwilderspvv) 23 mei 2017