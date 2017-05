Verkiezingen in Frankrijk: opkomst beduidend lager dan in 2012

Vandaag kiezen de Fransen een nieuwe president. Om vijf uur is de gemeten opkomst 65,3 procent. Beduidend minder dan afgelopen twee verkiezingen in 2012. Toen was de opkomst rond dit tijdstip 72,1 procent.

De lagere opkomst kan te maken hebben met de rijzende ster van Jean-Luc Mélenchon, die tijdens de eerste ronde bijna 20 procent van de stemmen haalde. Hij weigerde om bij de tweede ronde stemadvies te geven.

Meer nieuws, elke dag in je inbox? Meld je aan voor Elseviers nieuwsbrief >>

De presidentskandidaten Emmanuel Macron en Marine Le Pen stemden vlak voor het middaguur. Bij aankomst bij de stembus in Hénin-Beaumont werd Marine Le Pen opgewacht door vrouwen van de actiegroep Femen, die met ontbloot bovenlichaam protesteerden tegen de kandidate van het extreem-rechtse Front National. Tenminste vijf vrouwen werden bij dit protest gearresteerd.

Om de veiligheid van de verkiezingen te garanderen heeft de Franse regering tienduizenden politieagenten op de been gebracht. Ook zijn er 7000 soldaten in stelling gebracht om eventuele aanslagen te voorkomen.

Fête de la victoire

De winnaar van de verkiezingen wordt morgen uitgenodigd door zittend president François Hollande, om deel te nemen aan de festiviteiten ter ere van de Franse overwinning. Die wordt gevierd op 8 mei, de dag waarop Duitsland in 1945 capituleerde.

Vervolgens wordt er binnen een week een nieuwe regering gevormd. Marine Le Pen heeft aangekondigd dat, mocht ze winnen, Nicolas Dupont-Aignan haar premier zal worden. Het is nog onbekend wie Emmanuel Macron naar voren zal schuiven als premier.

Louvre

Vandaag werd ook bekend dat Macron, als hij gekozen wordt, zijn overwinning zal vieren op de Esplanade van het Louvre. De binnenplaats, naast de glazen piramide wordt door Le Figaro een neutraal terrein genoemd. De Place de la Concorde is ‘te rechts’, de Place de la Bastille ‘te links’. Opmerkelijk is dat het Louvre vroeger dienstdeed als koninklijk paleis, totdat Lodewijk XIV uitweek naar Versailles.

Eerder had Macron het Champ de Mars voor ogen, met de Eiffeltoren op de achtergrond. De burgemeester van Parijs gaf daar echter geen toestemming voor: dit zou het grasveld voor de Eiffeltoren kunnen ruïneren. Problematisch, want volgende week komt het Olympisch comité naar Parijs voor de kandidatuur van de Olympische Spelen in 2024.

Bij het Franse consulaat in Amsterdam staan opnieuw lange rijen voor de stembus.