Noord-Korea: ‘CIA bereidde moordaanslag op Kim Jong-un voor’

De koude oorlog tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten loopt verder uit de hand. Noord-Korea beschuldigt de Amerikaanse geheime dienst CIA en Zuid-Korea ervan een moordaanslag op hun leider Kim Jong-un te hebben beraamd.

In een verklaring op de Noord-Koreaanse staatsmedia zegt het ministerie van Staatsveiligheid over bewijzen te beschikken dat de CIA chemische wapens het land in heeft gesmokkeld. Het zou gaan om ‘biochemische en radioactieve stoffen’ die zouden moeten worden ingezet tijdens openbare ceremoniële bijeenkomsten.

‘Genadeloos vernietigen’

‘We zullen de terroristen van de CIA en Zuid-Korea opsporen en genadeloos vernietigen,’ aldus het Noord-Koreaanse ministerie van Staatsveiligheid. ‘Het moordplan staat gelijk aan een oorlogsverklaring.’

Ook arresteerden de autoriteiten een Noord-Koreaanse burger genaamd Kim. De ‘omgekochte en gecorrumpeerde’ man was eerder werkzaam in een houtzagerij in Oost-Rusland, waar hij door de CIA en Zuid-Korea zou zijn gerekruteerd.

Elite-eenheid

Volgens de verklaring onderhielden de man en de veiligheidsdiensten jarenlang geheim contact. De man moest de Noord-Koreaanse leider ombrengen.

De verklaring is niet geheel uit de lucht gegrepen. Eind 2016 gaf Zuid-Korea toe een elite-eenheid paraat te hebben in geval van oorlog. Han Min-koo, de Zuid-Koreaanse minister van Defensie, zei dat de eenheid wordt ingezet wanneer het land zich bedreigd voelt door Noord-Koreaanse kernwapens. In dat geval behoort het ombrengen van Kim Jong-un tot de strategie.