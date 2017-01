CNN is medeplichtig aan karaktermoord op Trump

Een hype kan zich ook keren tegen de makers ervan, constateert Afshin Ellian. CNN en Buzzfeed pakten uit met het nieuws over een zogenaamde Russische inlichtingenoperatie rond Donald Trump, zonder het verhaal te controleren. De scheiding tussen opinies en feiten wordt verloochend.

Rusland zou gedurende een aantal jaar belastende informatie over Donald Trump hebben verzameld. De bron van het nieuws is een oud-medewerker van de Britse inlichtingendienst MI6. Hij is al lang niet meer in dienst, maar werkt voor een particulier recherchebedrijf. Het bedrijf werd aanvankelijk door Republikeinse opponenten van Trump ingeschakeld. Het doel was helder: karaktermoord.

Te mooi om waar te zijn

Volgens het bericht zouden de Russen al lang geleden geïnvesteerd hebben in Donald Trump, om hem president van Amerika te maken. Om het een en ander zeker te stellen heeft de FSB, de Russische inlichtingendienst, allerlei belastend materiaal over Trump, vooral omtrent seksuele escapades, verzameld.

Dit alles wordt dan ontdekt door een medewerker van een recherchebedrijf. Het is een te perfect verhaal om waar te zijn.

Russische diensten lekken normaliter nooit

Ik heb een vraag aan u: welke informatie heeft u in de afgelopen decennia over enige Russische inlichtingenoperatie gelezen of gehoord? Ik weet wat het antwoord is: niets. De Russische inlichtingendiensten zijn een onneembaar fort. Zij beschermen hun inlichtingenactiviteiten bijna perfect. Als daarover iets bekend is bij westerse inlichtingendiensten, wordt dit natuurlijk nooit openbaar gemaakt.

Ook De Volkskrant beschikt al een aantal weken over het beruchte rapport. De redactie heeft de beschuldigingen onderzocht en tot op heden is ‘geen van beweringen hard te maken’. Daarom schreef die krant er niet over. Het verspreiden van ongecontroleerde berichten leidt onontkoombaar tot nepnieuws.

Dat de inlichtingendiensten opdracht kregen om deze geruchten te onderzoeken, betekent geenszins dat ze waar zijn. De Amerikaanse inlichtingendiensten hadden echter nooit ruimte moeten scheppen voor dit soort onzin. Maar de vertrekkende leiders van de meeste diensten zijn ook niet erg te spreken over de aanstaande president.

CNN moet verlies Clinton nog verwerken

In tegenstelling tot alle andere serieuze media dachten ze er bij CNN anders over: zij besloten het nieuws wel te verspreiden. CNN is buitengewoon verontwaardigd over het feit dat niet mevrouw Clinton, maar meneer Trump de volgende president van Amerika wordt.

Al in november 2016 liet Christiane Amanpour, het gezicht van CNN, weten hoe zij over de aanstaande president van Amerika, die nog geen president in functie is, oordeelt: ‘I never in a million years thought I would be up here on stage appealing for the freedom and safety of American journalists at home. Ladies and gentlemen, I added the bits from candidate Trump as a reminder of the peril we face. I actually hoped that once President-elect, all that that would change, and I still do. But I was chilled when the first tweet after the election was about “professional protesters incited by the media.’

Ik begreep en begrijp niet waarover Amanpour het heeft. Hoe en waarom zou de persvrijheid onder president Trump in gevaar zijn? Mevrouw Amanpour verwart Amerika wellicht met haar vaderland Iran. Toch is dat niet de oorzaak van de verwarring en het gebrek aan professionaliteit bij Amanpour. CNN heeft actief campagne gevoerd voor oud-presidentskandidaat Clinton. Hun verlies hebben ze kennelijk nog niet kunnen verwerken.

Nepnieuws

Terecht reageerde Trump dat hij de verkiezingen eerlijk heeft gewonnen en dat ‘schurkachtige tegenstanders onze overwinning proberen te kleineren met nepnieuws.’ Over de relatie met Rusland is hij glashelder: ‘Rusland heeft nooit geprobeerd invloed op mij uit te oefenen. Ik heb geen banden met Rusland: geen deals, geen leningen, niets.’

In het gewraakte document wordt beweerd dat de advocaat van Trump, Michael Cohen, in augustus vorig jaar in Praag een ontmoeting zou hebben gehad met Kremlin-functionarissen. Echter, hij zegt nooit in Praag te zijn geweest. Trump heeft zelfs zijn paspoort gezien.

‘Het is allemaal nepnieuws. Het is allemaal bedacht, het is nooit gebeurd. Het is verzonnen door politieke tegenstanders. Die kwamen samen, die zieke mensen, en kwamen toen met die onzin op de proppen,’ aldus de aanstaande president van Amerika.

Rusland heeft Amerika gehackt. Niet een keer, maar vaker. Dat doet Amerika ook. Daarover zei Trump dat Poetin het niet had mogen doen. Maar Rusland is niet de enige die hackt. Ook China doet het. China en andere landen zullen straks meer respect voor ons hebben, benadrukte Trump.

Dat is interessant. Eigenlijk zegt de aanstaande president van Amerika dat zijn land onder president Obama buitengewoon weerloos is geworden tegen de cyberaanvallen.

Trump vergat om ook Iran te noemen. Dat land viel verscheidene keren met succes Amerika aan. Daarom komt de nieuwe president over drie maanden met een cyber-defensieprogramma. CNN had het eigenlijk moeten hebben over het falen van president Obama bij het beschermen van Amerika’s cyberspace.

Karaktermoord

Het establishment in de media is kennelijk bereid om de scheiding tussen opinies en feiten te verloochenen. Het is zorgwekkend om te zien hoe gemakkelijk sommigen in de gevestigde orde bereid zijn om de basisbeginselen van de democratische rechtsorde en journalistiek opzij te zetten.

Het lijkt erop alsof de gevestigde orde bij een onwelgevallige democratische uitslag, de democratische cultuur niet langer wil accepteren.

CNN is medeplichtig aan karaktermoord. Het lijkt wel een jihad tegen Donald Trump.